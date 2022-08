“Pasaron 20 días y no hay noticias de Juanjo”, el joven de Puerto Sánchez

La búsqueda de Juan José Páez no se detiene y desde Puerto Sánchez insisten con el pedido de ayuda para tratar de localizarlo. Necesitan una embarcación con un equipo de última tecnología que les permita ver con claridad debajo del agua.En diálogo con, Mariana Ríos, de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez, dijo que “se hizo una prueba con una embarcación con ecosonda de un señor que se ofreció, pero no es la tecnología que estábamos buscando. De todas maneras, se revisó la zona, pero fue infructuoso”.Ríos explicó que la tecnología que buscan “permite ver con mayor nitidez debajo del agua. Hay equipos que emiten imágenes más nítidas, con mayor definición y eso es que estamos necesitando”.Según explicó, “hay una zona, no muy lejos de aquí, y cerca de donde Juanjo tenía el espinel, a la cual los pescadores no han podido revisar bien porque es un lugar difícil, el lecho es bastante complicado con muchos raigones. Es un lugar cerca y no se tiene que navegar demasiado, no son muchas horas y hay un buen calado”.“Juanjo puede estar aquí cerquita y pensar que todavía no podemos llegar a él, es terrible”, dijo Ríos y reconoció que la situación a nivel anímico se torna cada vez más difícil: “ya no hay palabras para describir lo que uno siente ni mucho menos para decirle al otro, solamente es un abrazo, una oración o la compañía”.“Pasaron 20 días y no hay noticias de Juanjo por eso pedimos colaboración y que no nos dejen solos en esta búsqueda. Hay muchas hipótesis y la más fuerte es que se lo haya llevado el barco y eso es más difícil de pensarlo todavía”, expresó finalmente.