Búsqueda de Juanjo: quieren incorporar un equipo de ecosonda a los operativos

Foto: Puerto Sánchez sigue mirando al río buscando a Juanjo

Un día más sin novedades de Juan José Páez, el joven de Puerto Sánchez que salió con su canoa a pescar al río Paraná y no regresó.En diálogo con, Mariana Ríos de la vecinal de Puerto Sánchez, expresó que “cada día que pasa es más difícil entender, asumir, creer lo que está pasando, pero a su vez nos da más fuerzas para seguir buscando, cada amanecer es una esperanza de encontrarlo y eso nos mantiene en pie a todos”.“El trabajador del río está acostumbrado a la adversidad, sale y si Dios quiere vuelve y si no ahí quedará; y a los costeros de Puerto Sánchez nos ha tocado vivir esta circunstancia tan tremenda de no encontrar a Juanjo durante tantos días y no encontrar tampoco nada de su embarcación o pertenencias que llevaba, es una incertidumbre, un dolor tremendo”, dijo Ríos y recordó que la comunidad ha participado en otras búsquedas de pescadores desaparecidos “pero que nos toque tan de cerca, no”.Sobre cómo se desarrolla la búsqueda, explicó que un grupo de pescadores se fue hasta La Paz “y están recorriendo río abajo todo lo que pueden, estarían llegando entre esta tarde y mañana. También se sigue buscando en la zona donde él estuvo pescando, y más abajo y este domingo, los compañeros de escuela y amigos del barrio hicieron un rastrillaje por la Isla Puente y la zona de Santa Cándida”.En este sentido, Ríos indicó que “seguimos insistiendo en conseguir un equipo de ecosonda, que nos permita ver un poquito más abajo del río, en un sector muy cercano donde él pescaba, y que por las condiciones en las que se encuentra el lugar, no se puede trabajar fácilmente. Sabemos que hay gente en Paraná y la región que cuenta con embarcación con ese equipamiento así que apelamos a que alguien nos escuche y entienda que necesitamos otro tipo de búsqueda para poder dar con Juanjo”. En esa zona, el río tiene unos 8 metros de calado.