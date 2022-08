Vendieron predio contiguo a Iglesia La Piedad: definen operación como “oscura”

Califica el procedimiento de venta como "oscuro"

El imponente edificio que perteneció al Asilo San Antonio, cuyo surgimiento se remonta hacia 1899, ya no es jurisdicción de la Iglesia Católica de Paraná.Desde la iglesia dieron a conocer que“Este edificio neogótico fue hecho por la ciudad para el apostolado de la Hermanas Franciscanas de la Caridad”, aportó.“Hemos buscado desde hace muchos años, muchos sacerdotes, un diálogo con las hermanas. Desde hace cinco años que estoy yo, lo he intentado y ha sido muy, muy difícil. Y”, expresó el sacerdote aDijo que es “uy está desconcertada con esto que está pasando”.“El arzobispo supo de la venta el lunes pasado, mediante una carta de la superiora General que está en Buenos Aires, la hermana Martha. Esta es una congregación de origen nacional. En esa carta le informaba queNos llamó la atención la venta y también el procedimiento oscuro, porque incluso la hermana Carmen (la única de la congregación que está en Paraná) no sabía de esto, siendo que es la representante de las hermanas aquí”, manifestó el sacerdote a cargo de la Iglesia La Piedad.Por otra parte, afirmó que a raíz de que el año pasado, “hLe pedían que se reiniciara un diálogo con el Arzobispado de Paraná. La respuesta de la hermana superiora 8residente en Buenos Aires) fue no solo una negativa, sino amenazante, y siguieron varias situaciones: el mismo Arzobispo envió una carta apremiando un diálogo y recibió respuesta negativa”.En el lugar que se ha vendido “tenemos la Liga de Madres, que en el caso de tenerse que ir, cierra. Además de Cáritas, la catequesis, los jóvenes de Un Cielo Nuevo (grupo de jóvenes que una vez a la semana cocina para llevar alimento a los indigentes de calle), el grupo de La Comunidad Magnífica que se reúnen prácticamente todos los días, la Infancia Misionera y algunos grupos más. La pastoral que antes hacían las hermanas y que hace más de una década ya no se hace, lo asumió la parroquia. Los bienes se puede discutir pero lo que nos duele es el procedimiento oscuro que se ha llevado adelante, y además porque no se respeta el sentido originario: si bien patrimonialmente esto pertenece a la congregación, no hay que desconocer que esto no se hizo con bienes de la congregación, sino que se hizo con bienes que ParanáQue de golpe nos digan que se vendió a un tercero que no es parte de la Iglesia y máxime teniendo en cuenta que el Papa Francisco ha dicho que los bienes eclesiales deben permanecer en la Iglesia para el uso que le ha dado a esos bienes, es algo absolutamente inconcebible”, resaltó el sacerdote.Aportó que”.Solo se comunicó que“teniendo en cuenta una frase de Jesús, que dice ‘la verdad los hará libres’. Acá hay que dilucidar la verdad, más allá de los bienes; las cuestiones profundas que están en juego, más allá de que sea de la congregación o de terceros en cuestión“.Haller dijo que, incluso que llegan desde el ámbito internacional.