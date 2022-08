Esta semana habrá una nueva audiencia por el futuro del supermercado Vea

Este viernes a las 10 en la Secretaría de Trabajo de la Provincia habrá una nueva audiencia de conciliación, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el organismo tras el conflicto que se generó a partir del anuncio del cierre de la empresa.



“Veremos si el viernes los empresarios presentan alguna propuesta; lo que nosotros queremos es que las 60 familias mantengan su trabajo”, dijo Sergio Berón, delegado.



Cabe destacar que hubo dos reuniones formales entre las partes: en la primera un abogado de la firma ratificó el cierre del local por problemas económicos, mientras que a la segunda acudieron directivos de la empresa que plantearon que están buscando una alternativa y mencionaron la posibilidad de la llegada de un nuevo grupo inversor que podría comprar la firma.



En esos días la empresa difundió un comunicado anunciando que la sucursal de Vea de la capital entrerriana "no cerrará sus puertas", sino que tendrá una "readecuación integral", pero no trascendieron mayores detalles.



Berón manifestó que “la intención del personal es seguir trabajando y que no se pierdan las 60 fuentes de empleo”.



“Veremos qué sucede el viernes. Ese día vence la conciliación obligatoria, pero en el caso de que no haya novedades, se podría extender”, señaló al ser consultado por APF.



Por último, destacó: “Venimos trabajando con el Sindicato de Empleados de Comercio y estamos en comunicación permanente”.