Sigue la búsqueda de Juanjo: este miércoles comenzaría el trabajo con perros

“Seguimos sin ningún resultado, hasta ahora ha sido todo negativo y los muchachos siguen buscando a Juanjo”, dijo a, Jésica Escouboue, integrante de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez y referente del barrio en la relación a la desaparición de Juan José Páez.Asimismo, dio cuenta que “están trabajando los buzos tácticos del lado de Santa Fe, pero no tenemos ninguna noticia”. Sobre la labor que siguen realizando los pescadores de Puerto Sánchez indicó que están por la zona de Diamante, con el objetivo de pasar Las Cuevas. “La mayoría hoy no iba a volver porque necesitan seguir rastreando donde el río pudo haber llevado el cuerpo, el agua corre y en el caso de que se haya ahogado está corriendo en el agua”.“La gran incógnita es que no se ha encontrado nada más que el remo, y todos los días con la pregunta de qué pasó y dónde está. Todas las mañanas salen con la esperanza de encontrar algo, pero a la noche llegan devastados con las manos vacías”, expresó la mujer.Sobre el trabajo de Prefectura, mencionó que “están buscando en el río, mañana podrían empezar con los canes sobre la isla”.Finalmente, la referente del barrio dijo que siguen necesitando ropa de abrigo y calzado para los pescadores. Quien pueda colaborar puede acercarse al campamento que se armó en Puerto Sánchez y que es fácil identificar cuando se llega al lugar.