Lito Vitale anticipó el repertorio del concierto gratuito que dará en Paraná

Paraná Lito Vitale brindará un concierto gratuito y habrá desfile por el 25 de mayo

Lito Vitale, junto a un ensamble de músicos entrerrianos, brindará un concierto gratuito este martes a las 20.30 en el CPC de Paraná; será en el marco de los festejos por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo.Vitale, en diálogo con, anticipó en qué consistirá el repertorio que incluirá música litoraleña, con canciones icónicas de nuestro cancionero y otras muy populares. “Tomamos una lista de canciones, algunas que tienen cosas poéticas y otras más directas en lo que tiene que ver el arte para todos nosotros y la profundidad que tiene una canción y lo que puede llegar a movilizar”, comentó el compositor. Y agregó: “No sé si (una canción) puede cambiar la realidad, pero sí puede dar un perfil diferente, mas sensitivo y emotivo, que es lo que siempre buscamos: una inmensa minoría en el mundo que todavía cree en ese tipo de emociones y lo que genera el arte, de inspiración y movilización interna”.Asimismo, reveló que interpretará “Inconsciente colectivo, una reflexión hermosa que valora el mamar la libertad, que es el camino interior del ser humano”.“Es necesario aprender de otros músicos, de otros iguales; me parece hermoso y emocionante si un chico quiere imitarme o copiarme, y compartir con todo tipo de musiques del país porque es una misión, es necesario que nos juntemos y no compitamos”, insistió Vitale. “Hoy, los grandes programas musicales de más rating en la televisión tienen que ver con concursos con ganadores y perdedores; pero yo voy por otra línea porque, naturalmente, en el arte nunca debe mediar la competencia. Un artista, jamás es ganador o perdedor, siempre es un artista”, fundamento.“Soy un militante de compartir, de valorar y de tratar de tender puentes a musiques con los que uno nunca pensó que iba a compartir o inclusive hacer el ejercicio de intentar disfrutar de músicas que de primera no te conmueven, porque es necesario no juzgar y aprender del otro y eso es un ejercicio”, recomendó el maestro.Durante la vigilia del 25 de Mayo, en la noche de gala, y bajo la dirección de Vitale actuarán: en voces, Valeria Martínez, de La Paz, Mario Suárez, de Villaguay, Jesús Galluisi, de Paraná, María Luz, de Sauce de Luna, Mauro Nelly, de Santa Elena, y Cecilia Scevola, de Caseros.Además, serán parte del ensamble las y los instrumentistas entrerrianios: Fernanda Strack, en flauta traversa, Delfina Spais, en violoncello, Agustina Schreider, en violín, Julio Chivel, en bandoneón, Facundo Aquilini, en percusión y Nicolás Faes Michelu, en charango.También serán parte de la noche los músicos que acompañan a Vitale: Víctor Carrión, en saxo soprano, flauta y quena, Juan Pablo Rufino, en bajo, Martin González Puig, en batería, Mariano Delgado, en guitarra, Javier Mareco, en los arreglos y, por supuesto, Lito Vitale, en piano, teclados y arreglos.La actividad será abierta al público y gratuita, este martes a las 20.30 en el CPC de Paraná.