Lito Vitale brindará un concierto gratuito y habrá desfile por el 25 de mayo

Lito Vitale y un ensamble de músicos entrerrianos brindarán un concierto gratuito el martes a las 20.30 en el CPC de Paraná. Es en el marco de los festejos por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo. El miércoles se izará la bandera nacional y habrá un desfile en la escuela del Centenario.Organizado por el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Paraná, el miércoles 25 de Mayo a las 8.30 se realizará el izamiento del pabellón nacional en Plaza Mansilla, con la presencia de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos; a las 9.30 se realizará el tradicional Tedeum en la Catedral de Paraná; y a las 10.30 comenzará el desfile en Av. Alameda de la Federación frente a la Escuela del Centenario.La Secretaria de Cultura, Francisca D` Agostino, adelantó la vigilia del 25 de mayo "va a ser una noche muy especial”. Reveló que “Tendremos la presencia del maestro Lito Vitale, quien junto a un ensamble de músicos entrerrianos darán un concierto en el Centro Provincial de Convenciones, con entrada libre y gratuita”.“Hace dos años que no podemos festejar esta fecha patria como nos gusta hacerlo, y nos alegra mucho volver a encontrarnos para celebrar y compartir la música de nuestros músicos y músicas, nada más ni nada menos que con la compañía de Lito Vitale”, indicó.Respecto al repertorio que desarrollarán Vitale con músicos entrerrianos, D´Agostino adelantó que se trata de “música litoraleña, con canciones icónicas de nuestro cancionero y otras muy populares. Va a ser una fiesta patria para todos y todas”.La actividad será abierta al público y gratuita. Al respecto D` Agostino, indicó que "no habrá entradas previas porque ya estamos libre de aforo. Simplemente tienen que acercarse al CPC en ese horario”, precisó al tiempo que hizo extensiva la invitación.“Armamos un ensamble entrerriano muy federal. Van a actuar músicos de La Paz, Villaguay, Sauce de Luna, de Paraná, Santa Elena, Caseros, y Feliciano", detalló la titular de Cultura, y explicó que "la idea es mostrar una unión de todo el territorio junto al gran maestro Lito Vitale, que va hacer una conjunción de nuestra música litoraleña y de la música popular para festejar el 25 de mayo".Por último, dijo que se trata de "una fecha especial", porque además “hace dos años que no podemos celebrar y nosotros lo sentimos como un reencuentro entre el público y los músicos entrerrianos y que mejor que sea para esta fecha de mayo”, concluyó.Durante la vigilia del 25 de Mayo, en la noche de gala, y bajo la dirección de Vitale actuarán: en voces, Valeria Martínez, de La Paz, Mario Suárez, de Villaguay, Jesús Galluisi, de Paraná, María Luz, de Sauce de Luna, Mauro Nelly, de Santa Elena, y Cecilia Scevola, de Caseros.Además, serán parte del ensamble las y los instrumentistas entrerrianios: Fernanda Strack, en flauta traversa, Delfina Spais, en violoncello, Agustina Schreider, en violín, Julio Chivel, en bandoneón, Facundo Aquilini, en percusión y Nicolás Faes Michelu, en charango.También serán parte de la noche los músicos que acompañan a Vitale: Víctor Carrión, en saxo soprano, flauta y quena, Juan Pablo Rufino, en bajo, Martin González Puig, en batería, Mariano Delgado, en guitarra, Javier Mareco, en los arreglos y, por supuesto, Lito Vitale, en piano, teclados y arreglos.