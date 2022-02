Vacunaron contra el Covid-19 a otros 1.800 paranaenses en la Escuela Hogar

Quienes hayan cumplido cinco meses desde la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, pueden acercarse sin turno, de lunes a viernes a la Escuela Hogar o al Hospital de La Baxada para recibir su dosis de refuerzo contra la pandémica enfermedad.“Para este viernes se entregaron más de 1.800 turnos y se están aplicando dosis de refuerzo con Sputnik; además de primeras dosis con Cansino y Sinopharm para embarazadas y aquellos que no completaron esquemas con segundas dosis”, detalló una agente sanitario aSi bien el operativo estaba previsto que finalice a las 12.30, se aclaró que “se vacuna hasta la última persona que llega”.En la oportunidad, quienes se acercaron hasta la Escuela Hogar para recibir su dosis contra la pandémica enfermedad coincidieron en que lo hacían por cuestiones laborales debido a la implementación del pase sanitario.Un joven que se había acercado hasta el complejo educativo para recibir su primera dosis contó que llegó hasta esta instancia “porque no había tenido tiempo”. “Vine porque necesito el pase sanitario para salir de Paraná por trabajo”, explicó.“Por trabajo, porque es obligatorio y no queda otra”, comentó otro joven que acudió para completar su esquema.En tanto, una mujer que adujo ser paciente de riesgo por problemas pulmonares, destacó que la vacunación es importante “para salvar vidas”.