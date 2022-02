Video: paso a paso para realizarse el test de autoevaluación de Covid-19

Las pruebas de autotest de coronavirus ya se venden en una red de farmacias que tiene varias sucursales en la ciudad. La primera remesa, pertenece a la marca del laboratorio chino Jayor y cuesta $1.650.A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva.Desde Farmacias Villegas, el farmacéutico Guillermo Barrandeguy (Mat. 10396) indicó aque el kit del autotest, contiene un hisopo, una bolsita para la saliva, un tubo con la mezcla y el dispositivo.registró el procedimiento para realizar el autotest de manera correcta.Cuando una persona compra el test, la farmacia toma los datos y luego se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación.La Anmat aclaró que estas pruebas "proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo".Por tal motivo, la muestra se debe tomar "en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos".El resultado negativo de estos autotest no descarta la infección ya que "si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test".Mientras que los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19, mientras que los negativos serán clasificados como "negativo, sin clasificar".Por último, los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado, explicó.