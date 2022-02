Farmacias de Paraná ya venden el autotest de covid: cuánto cuesta

Las pruebas de autotest de coronavirus comenzaron a llegar esta semana a las primeras farmacias de diferentes ciudades del país y el precio de comercialización al público es de 1.650 pesos. Según pudo saberen la capital entrerriana, los test llegaron este martes y ya se pueden conseguir en una red de farmacia que tiene varias sucursales en la ciudad.La primera remesa, pertenece a la marca del laboratorio chino Jayor. A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva.Desde Farmacias Villegas, el farmacéutico Guillermo Barrandeguy (Mat. 10396) indicó aque “consultas ha habido un montón, pero por ahora no hay ninguna venta” y agregó que es más económico que hacerlo en un laboratorio privado.Cuando una persona compra el test, la farmacia toma los datos y luego se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación.Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.