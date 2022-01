Más paranaenses reciben su dosis de refuerzo en jornada abierta de vacunación

Paraná Aplican refuerzo a quienes hayan cumplido cinco meses de la segunda dosis

A partir de este miércoles, quienes hayan cumplido cinco meses desde la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, pueden acercarse sin turno, de lunes a viernes a la Escuela Hogar o al Hospital de la Baxada para completar sus esquemas.rescató el testimonio de los paranaenses que aguardaban en la fila para recibir su dosis de refuerzo frente al complejo educativo de calle Don Bosco.“Mi función como docente es la de hacerle llegar a la población la importancia de la vacuna porque es un bien común”, indicó Diego, un profesor de Biología en el primer año de la Escuela Alberdi. E instó a la población a completar sus esquemas de vacunación “para contribuir entre todos a salir de la pandemia”. “La vacunación es la salida (de la pandemia), además de los cuidados”, remarcó.Consultado al docente cómo transitó el dictado de clases durante las restricciones por la pandemia, éste rememoró: “Fue difícil, pero al ser de la nueva generación, le buscamos la vuelta desde la virtualidad y entre todos salimos adelante, porque también hubo muy buena predisposición por parte de los padres para que todo salga de la mejor manera posible”.Un hombre al que le faltaban cinco días para cumplir los cinco meses de la segunda dosis se mostró “ansioso” por recibir el refuerzo.Otra trabajadora de Salud contó que prefería no colocarse Astrazeneca “porque no es compatible con Sputnik”, la dosis que había recibido previamente.“Para cuidar a mi mamá y a la familia”, argumentó una cuidadora de adultos mayores cuando se le preguntó por los motivos por los que se acercaba a vacunarse. La mujer, que había recibido Sinopharm, contó que “con las vacunas tuve síntomas de gripe, pero no supe si era Covid-19… y por las dudas me aislaba por cinco o siete días”. “La vacuna es importante porque así uno se cuida y cuida a los demás, que es lo que tendríamos que hacer todos”, destacó.