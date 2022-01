Aplican refuerzo a quienes hayan cumplido cinco meses de la segunda dosis

Habiéndose establecido en cuatro meses el intervalo mínimo para recibir el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, el Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa enviando turnos a la población que cumple con este tiempo desde la última dosis y se encuentra correctamente registrada.No obstante ello, todasDe esta manera,Para poder contener la demanda y organizar a los equipos,Toda persona que se acerque a recibir el refuerzoEn este sentido, la coordinadora del Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES) e integrante del equipo coordinador del Plan Rector de Vacunación, María Eva Famín, señaló: “Esta nueva estrategia va a perdurar en el tiempo y tiene como objetivo hacer más accesible la vacuna y que no se extiendan los plazos”.No obstante, aclaró: “Lo que queda abierto para que la gente pueda presentarse espontáneamente de lunes a viernes en horarios puntuales, es en el caso de aquellos que cumplan los cinco meses desde la última dosis y que quieran aplicarse el refuerzo. No deberán esperar un turno o que se realice una jornada en especial. Directamente, podrán presentarse en los horarios fijados para cada lugar y allí vacunarse”.Acerca de las vacunas que se utilizan como refuerzo, informó: “Hay un esquema de compatibilidades propuesto desde el Ministerio de Salud de la Nación y que la provincia acompaña. Hoy estamos utilizando como refuerzo AstraZeneca, Sputnik 1er componente, Pfizer y Moderna,”.A fin de llevar tranquilidad a la población, manifestó: “Lo que se busca es el mejor resultado en relación a la combinación y se utilizan las vacunas que están autorizadas para tal fin”. A continuación, recordó que la inmunización en la provincia siempre estuvo sujeta a disponibilidad de dosis y que no se trata de una vacunación donde se pueda optar por la marca, porque en ningún momento del Plan Rector fue de esa manera.En esta misma línea, Famín aseguró que las personas que poseen algún tipo de indicación médica con respecto a poder recibir cierta vacuna u otra, deben concurrir, además de con DNI y carnet, con un certificado médico donde conste la explicación del profesional que avale y justifique el uso de una determinada marca o la no colocación de otra.Acerca del intervalo de tiempo que debe transcurrir para recibir el refuerzo en caso de haberse contagiado Covid, la coordinadora del COES referenció que a partir del alta, si o si tienen que pasar 90 días más. Seguidamente, agregó: “Hay que quedarse tranquilo porque vamos a seguir vacunando, e incluso seguimos poniendo primeras dosis. Con el refuerzo es igual, no vamos a cortar los operativos ni dejar de vacunar porque pasó el tiempo”.Acerca de la vacunación en los mayores de 18 años que aún no han recibido ninguna dosis, indicó: “Lo único que tienen que hacer es acercarse a cualquier centro de salud, tanto de dependencia municipal como provincial, ya que allí están vacunando, con la organización de días y horarios de cada uno”. Esto mismo aplica en el caso de niños y niñas de 3 a 11 años, para primeras y segundas dosis al mes. Los días y horarios pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Salud, a través del siguiente enlace: https://www.entrerios.gov.ar/msalud/?page_id=49886. Para finalizar, señaló que los y las adolescentes que aún no fueron vacunados deben inscribirse en la plataforma y esperar su turno, de modo tal que puedan ser convocados para recibir su primera dosis y, en consecuencia, la segunda. “Hoy por hoy estamos apuntando a avanzar en los refuerzos por la cantidad de gente que tiene que recibirlo. Es decir que continuamos con todos los grupos, pero necesitamos ese ordenamiento para que no haya demoras” cerró Famín.