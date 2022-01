Se registraron nuevos incendios en la Isla Puente

Paraná El 70 por ciento de la Isla Puente fue alcanzada por el fuego

"Es lamentable que todos los días se reinicie el fuego"

Video: Desde el aire: así se expande un nuevo incendio sobre la Isla Puente

Video: Tras el devastador incendio, se registran nuevos focos en la Isla Puente

Un escenario “dantesco”

Durante el fin de semana pasado, un incendio de gran magnitud se registró en la Isla Puente de Paraná, que afectó aproximadamente el 70 por ciento del lugar. La lluvia caída el domingo por la noche, ayudó a que las llamas se extinguieran, ayudando de esa manera, al arduo e incesante trabajo que llevaron a cabo los bomberos y también del avión hidrante que hizo tareas el domingo por la tarde.Pero este viernes por la tarde, comenzaron a registrarse nuevos focos de incendios, los cuales pudieron apreciarse desde la Costanera.Hernán Méndez, sub jefe de Bomberos Voluntarios, dijo aque "este sector de la isla que se quema, que es lo poco que queda, es un monte cerrado con vegetación en escalera, vegetación fina y gruesa"."Es lamentable ver cómo se reinicia el fuego todos los días. Esto es una cosa diaria. Apagamos el fuego, lo vuelven a encender. Son focos nuevos, no tienen comunicación con los que ya apagamos. Este viernes hubo un incendio, lo apagamos rápidamente y totalmente. Hoy ya tenemos otro incendio distinto, en otro lado. Evidentemente hay gente a la que le gusta prender fuego", aseguró.Asimismo, remarcó que "no hemos visto ningún elemento que nos indique la posibilidad de un incendio natural, nada".Comentó que "Prefectura nos cruza a la isla. También en el Puerto hay personal de la municipalidad de Paraná con motoguadañas que también vendrán a ayudar".Contó que en el lugar "vimos ranas quemadas y huequitos en el suelo que seguramente son madrigueras de algunos animales. Toda el área que hoy está tomada por el fuego, este viernes era un monte cerrado. Este escenario es desolador, es lamentable. Nosotros nos preparamos para esto pero da impotencia y bronca. Están haciendo mucho daño"."A quienes vienen a las islas les pedimos que no prendan fuego. Si lo hacen que sea en la arena, en la playa. Hay que tener cuidado, la vegetación es combustible, más en esta época del año que hay mucha sequía. Todo se expande muy rápido, se torna incontrolable. Hoy hubo más de un foco de incendio y uno tomó dirección hacia la costa, donde estaba la gente disfrutando", finalizó.Organizaciones sociales, ambientales y científicas comenzaron a realizar evaluaciones del sobre el impacto del fuego en la Isla Puente, frente a las costas de la capital entrerriana. Este jueves, un equipo con integrantes de la Fundación Eco Urbano, la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija, junto con baqueanos del río integrantes de Cuidadores de la Casa Común realizó una recorrida sobre el lugar donde el fuego arrasó buena parte de la superficie de la isla.Luis "Cosita" Romero luego de estar en el lugar señaló: “La verdad que es un dolor un hecho que un área de más de 120 hectáreas haya sido arrasada por el fuego, en más del 70 por ciento. Hemos visto cómo el fuego ha arrasado con todo lo que es vida. La mayoría de los árboles pequeños murieron, no ha quedado nada, solamente cenizas, huecos de algunas cuevas de sapos o algún roedor. Hemos visto fauna muerta, culebras, bichos que no pudieron huir porque el fuego avanzó rápido y no les dio tiempo por la distancia. El fuego ha devorado todo esto y lo que no vemos: Una cantidad de insectos que desaparecieron, que no sabemos el daño que ha causado”, describió.Para el hombre del río, fue una pena ver lo que quedó. “Me duele que quien lo haya hecho, es una persona enferma, un pirómano, es tal vez una hipótesis, porque se han quemado islas donde hay producción de ganado y estas dos islas se estaban salvando. El Islote Curupí tuvo dos intentos de incendios el año pasado y la salvamos. Ahora en esta situación de sequía y de calor extremo, con todas las condiciones, puede ser un lugar que algún vivo quiera haber sacado ventaja de esto o hacer daño. Se arruinó un territorio hermoso”, lamentó en diálogo con ERA Verde.Asimismo, se supo que la Municipalidad puso a disposición nuevamente equipamiento y personal para colaborar con la labor de Bomberos. Entregaron un generador eléctrico, bombas de captación de agua y motoguadañas."Este jueves hubo otro incendio que fue apagado con rapidez. El de este viernes es un nuevo foco", explicaron a. En el lugar del incendio trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, con apoyo de Prefectura Naval, coordinando con el Plan Provincial de manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente y Defensa Civil.