En el hospital Domagk realizan unos cinco hisopados pediátricos por día

Síntomas leves



El Centro Regional de Referencia “Dr. Gerardo Domagk”, ubicado en la zona de Bajada Grande de la ciudad de Paraná, es el único lugar donde se realizan hisopados, para detectar casos de covid, tanto a niños como a personas mayores.En diálogo conla directora del hospital, Dra. Flavia Pereyra, indicó que en la última semana, disminuyó la demanda para los PCR pero aumentó la positividad. Asimismo, dio cuenta que, con la vacunación, los casos que se atienden presentan síntomas leves.“Las personas que tienen síntomas son recibidas en la guardia médica y tras el examen, y de acuerdo a los protocolos, se decide si se hisopa o no”, explicó para agregar que “de una semana a la otra, disminuyó muchísimo la cantidad de hisopados, se hacen entre 20 y 25 por día; con más del 50 por ciento de positividad”.En el Domagk los hisopados, tanto pediátricos como adultos, se realizan de lunes a lunes de 8 a 20, de acuerdo con los criterios según dispuestos por protocolos.Pereyra explicó que en general “en los niños los síntomas son más inespecíficos que en los adultos, por eso es importante el examen médico. Y si en la familia hay un adulto con síntomas se le hace el hisopado a la persona mayor para no someter a los chicos a una práctica que es bastante molesta”.Sobre cómo se realiza en los menores, dio cuenta que dependiendo la edad del niño: “en los más pequeños se hace un aspirado de secreciones nasales con una cánula muy finita; a diferencia del adulto que es un con hisopo”.La cantidad de niños que asiste al Domagk para el testeo covid, “es bastante variable, por semana estamos viendo 4 o 5, más los que derivan de los centros de salud”.Por otra parte, Pereyra hizo hincapié en la importancia de la vacunación ya que “ahora estamos notando muchísimo que la sintomatología es muy leve, prácticamente no tenemos esos cuadros de neumonías bilaterales con dificultad respiratoria; los tubos de oxígeno están tranquilos y no estamos requiriendo en este momento derivaciones para internación tan intensa como hace un tiempo”.Finalmente, la directora del Domagk recordó que la vacunación contra el covid se realiza en dicho centro los días lunes, miércoles y viernes para niños y adultos.