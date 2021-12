El Municipio realiza operativos para controlar la venta de pirotecnia

Representantes de Habilitaciones del Municipio de Paraná, junto a Bomberos Zapadores, trabajaron en conjunto para coordinar las tareas. El objetivo es evitar la venta ilegal y los puestos ambulantes clandestinos de pirotecnia en la vía pública.En ese marco, hubo reuniones previas de coordinación y capacitación para los operativos de esta semana.Atendiendo a la Ordenanza N°9916, solo se encuentran autorizados los fuegos artificiales que tienen un bajo impacto sonoro, con una mínima explosión que no aturde y no produce trauma acústico. Estos son chasquibunes, bengalas, cañitas voladoras lumínicas, morteros, volcancitos, candelas romanas, todos ellos con efectos lumínicos y bajo ruido.El director de Habilitaciones, Guillermo Comas Cancio, remarcó que “se solicita a los vecinos que si compran estos productos, sean adquiridos en lugares habilitados para tal fin. De este modo, se aseguran que sean elementos de calidad y que, ante su manipulación, no aumente la exposición al riesgo".Las denuncias pueden realizarse en la línea 147 del Sistema de Atención al Vecino. Durante toda la temporada se estarán realizando operativos para cumplimentar la ordenanza vigente.“Invitamos a celebrar las fiestas con la misma responsabilidad que se ha tenido el año pasado, en la cual prácticamente no hubo heridos por pirotecnia en la ciudad. Preservemos la integridad física de las personas, la salud de animales y no dañemos el medio ambiente en general”, concluyó Comas Cancio.