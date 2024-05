Una nueva investigación vincula el uso de un talco con el cáncer de ovario: qué dice el laboratorioLa farmacéutica Johnson & Johnson recibió condenas por el talco ya retirado del mercado y ahora espera cerrar el mayor litigio. Foto: EFE





El Journal of Clinical Oncology (JCO) acaba de publicar un estudio que parece caerles como anillo al dedo a miles de demandantes de la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J). La compañía argumenta que no hay nexo causal entre un talco para bebés que se comercializó en el pasado y el cáncer de ovario. Ahora, un trabajo de investigadores estadounidenses podría poner en jaque esa postura.



Los científicos de la Subdivisión de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, de Carolina del Norte, y del Instituto Nacional del Cáncer, sacaron sus conclusiones con el llamado “Estudio de Hermanas”, que inscribió a 50.884 mujeres que tenían una hermana con cáncer de mama. Los datos sobre el uso de talco genital y las duchas vaginales se recopilaron en el momento de la inscripción (2003-2009) y del seguimiento (2017-2019).



“En los escenarios considerados, entre el 41 y el 64 por ciento de los participantes se ducharon y entre el 35 y el 56 por ciento utilizaron talco genital. En modelos ajustados por clasificación errónea de la exposición, el uso de talco genital se asoció positivamente con el cáncer de ovario”, escribieron los investigadores en JCO.



El trabajo se conoció menos de dos semanas después de que J&J presentara un plan de indemnizaciones contra las querellas civiles en el caso del talco señalado como cancerígeno, y ofreció pagar casi 6.500 millones de dólares. “Este plan es el final de nuestra estrategia de resolución consensuada”, explicó Erik Haas, vicepresidente de J&J encargado de asuntos jurídicos, en un comunicado de la firma.



Para cerrar el acuerdo propuesto, el 75 por ciento de las demandantes que alegan haber sido perjudicadas por los productos de talco de J&J deberán aprobar el acuerdo. Votarán a lo largo de tres meses.



El talco en cuestión, J&J Baby Powder, es señalado de contener amianto y provocar cáncer de ovario. La empresa sigue rechazando esos cargos, aunque retiró el producto del mercado estadounidense en 2020 y en el resto del mundo en 2022. Según informó oportunamente la ANMAT, ese producto nunca se registró en Argentina y el que se usa es de fécula de maíz.



“Las querellas vinculadas al talco contra el grupo (J&J) demuestran el impacto inaudito de las demandas sin fundamento lanzadas contra empresas estadounidenses y las resoluciones extremas obtenidas por los querellantes”, denunció Haas, que además se quejó de la “distorsión de estudios científicos”.



Qué dice la nueva investigación

La nueva investigación afirman que “los productos para el cuidado íntimo pueden contener sustancias asociadas con un mayor riesgo de cánceres relacionados con las hormonas. La relación entre el uso de talco genital y el cáncer de ovario, en particular, ha sido bien estudiada, pero las preocupaciones sobre el sesgo de memoria y la clasificación errónea de la exposición han impedido sacar conclusiones”.



Los investigadores dicen que examinaron “la asociación entre los productos para el cuidado íntimo y los cánceres relacionados con las hormonas femeninas, teniendo en cuenta posibles sesgos, utilizando datos de un estudio de cohorte realizado en Estados Unidos”, para llegar a las conclusiones antes mencionadas.



Las demandas relacionadas con el talco para bebés de J&J se remontan a 1999, cuando una mujer alegó que usarlo durante toda su vida le provocó mesotelioma, un cáncer poco común generalmente causado por la exposición al asbesto. En 2009, otra mujer demandó a la empresa: alegó que sus productos a base de talco le causaron cáncer de ovario. Desde entonces, miles de personas más han presentado demandas por casos de cáncer de ovario o mesotelioma que, según dicen, fueron causados por el asbesto en el talco.



J&J siempre defendió la seguridad de su talco y niega que alguna vez hayan contenido asbesto. La empresa también argumentó que los estudios científicos disponibles no demuestran una relación concluyente entre el cáncer de ovario y el talco en cuestión.



“Este estudio es bastante oportuno. Creemos que afirma y confirma completamente la posición adoptada por los expertos de los demandantes”, dijo Leigh O'Dell, abogada a cargo de la demanda colectiva de unas 50 mil querellantes, citada por NBC News. Sin embargo, Haas, de J&J, dijo que el nuevo análisis no establece causalidad ni implica a un agente inductor de cáncer específico. “Este estudio no cambia la evidencia abrumadora de que el talco no causa cáncer de ovario”, concluyó.



Las demandas judiciales sobre este producto no son nuevas y ya ha habido algunos fallos por juicios individuales. En agosto de 2017, por ejemplo, J&J debió pagar 417 millones de dólares a una mujer que había desarrollado cáncer de ovario por usar su talco para bebés en su higiene íntima.

Fuente: Clarín