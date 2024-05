Escalada de tensión: España retira a su embajadora de Buenos Aires

? TV en DIRECTO | José Manuel Albares: "Las instituciones españolas no hacen política a través de 'tweets' ni participan ningún show" https://t.co/T4LrAnfY88 pic.twitter.com/kAY78ezqEU — EL PAÍS (@el_pais) May 21, 2024

no existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país, para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos

La embajadora de España se fue de Argentina

Madrid.-El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció este martes la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, después de que el gobierno argentino se negara a pedirle disculpas al presidente español, Pedro Sánchez, porque el mandatario argentino tildó de “corrupta” a su mujer.“La embajadora se quedará definitivamente en Madrid, Argentina se queda sin embajadora”, dijo Albares tras una reunión del Consejo de Ministros.Sin la embajadora, María Jesús Alonso, quien ya se fue de la Argentina, la sede diplomática quedará en manos del encargado de negocios.“Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada (...) pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas”, subrayó Albares este martes.Este es un caso “único” porque “”, agregó.La diferencia entre la retirada y la llamada a consultas es que la actual embajadora no volverá a Buenos Aires y cuando la crisis diplomática termine España tendrá que nombrar un nuevo embajador.El lunes por la noche, Milei ratificó que no le pedirá disculpas, vinculó a Sánchez con el kirchnerismo y volvió a hablar sobre la causa de tráfico de influencias por la que acusaron a Begoña Gómez.“No le voy a pedir disculpas [a Sánchez]bajo ningún punto de vista. Yo fui el agredido”, sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron “xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia, misógino”, además de que un ministro español dijo que Milei “ingería sustancias”.“Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez”, dijo Milei. Y agregó: “¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal para favorecer a un movimiento que tiene intenciones golpistas, como el kirchnerismo”, sostuvo.Sin embargo, Milei descartó una ruptura de las relaciones entre los dos países. “Eso no se va a romper nunca”, dijo.