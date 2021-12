El Bicampeón del TC recorrió Paraná: Werner fue ovacionado por sus fanáticos

Video: "Agradecido a los paranaenses, nací en el mejor lugar", la palabra de Werner

Los testimonios de los fanáticos

Video: El Bicampeón del TC recorre Paraná: Werner es ovacionado por sus fanáticos

Video: La alegría para recibir al Bicampeón: la caravana de Werner por Paraná

Video: Fanáticos escoltaron a Werner, el Bicampeón del TC

Más imágenes de la caravana

que, desde temprano, lo esperaba en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de la capital entrerriana.Tras un final polémico, con una denuncia que no prosperó, la clasificación fue confirmada por la ACTC y le permitió al entrerriano, que finalizó noveno, alzarse con su segundo campeonato de TC en El Villicum, en San Juan. "Agradecido a los paranaenses, nací en el mejor lugar" , fueron las palabras de Werner a"Fuimos confiados pero sabíamos que no iba a ser fácil. Se complicó en la clasificación, la serie fue áspera y el de arriba nos ayudo y volvimos a traer un campeonato a Paraná", expresó quien sumó el quinto campeonato nacional de su carrera.registró en vivo la caravana de fanáticos que escoltó al monarca del TC por las calles de la ciudad, hasta las escalinatas de la Catedral Metropolitana, donde, después de festejar junto a sus seguidores, ingresó para agradecer el segundo y merecido premio.Bombos, banderas y cánticos completaron un clima de festejos en los que Bomberos Voluntarios calentaron el ánimo de los fanáticos al sonar de las sirenas para ovacionar al piloto consagrado. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas a saludarlo, mientras una caravana de autos y motos los escoltaba por las calles de la capital entrerriana.“Es increíble, esto es lo más lindo que le puede tocar a cualquier deportista”, resaltó Werner ay se mostró “feliz de sentir el cariño de la gente, que es inigualable y no se compra con nada”. “Espero devolverles mucho más de lo que me dan”, dijo desde la autobomba sobre la que mostró la Copa del TC a los paranaenses y a todos los que salieron a saludarlo.