El orgullo de los padres del Bicampeón del TC: el triunfo “es un bálsamo”

José y Bebi dieron cuenta adel orgullo que significa ser los padres del Bicampeón del TC. Rememoraron, además, lo que significó seguir la carrera desde casa. Es que tras un final polémico, con una denuncia que no prosperó, la clasificación fue confirmada por la ACTC y le permitió al entrerriano, que finalizó noveno, alzarse con su segundo campeonato de TC en El Villicum, en San Juan.Bebi, en tanto, recordó que la familia casi no probó bocado durante el mediodía del domingo. “Es como si cada vez fuera un parto, pero hay que disfrutarlo y seguir apoyándolo porque es un gran piloto”, resaltó la mamá del monarca. “Se le tenía que dar, lo quisieron matar de todos lados, pero no hubo caso”, acotó en relación a las vicisitudes que tuvo el campeonato.“Es una buena persona en todos los aspectos, tanto como hijo y ahora como papá. Siempre fue un dulce, simpático”, subrayó en relación a la personalidad de su hijo.En la oportunidad, los padres coincidieron con respecto a la pasión de Mariano por el automovilismo. “A los cuatro años empezó en los kartings”, recordó su padre, mientras que su mamá, mencionó: “Siempre anduvo atrás del hermano, nunca estaba en casa”.“Es un ejemplo como deportista, por lo apasionado”, destacó una de las hermanas del piloto entrerriano. La familia rememoró lo que significó no poder presenciar la carrera que se disputó en San Juan: “Sufrimos desde acá, fue emoción terrible y un triunfo muy merecido por tantas horas de trabajo y dedicación, tanto de él, como de su familia y su equipo”, comentó una de sus hermanas.