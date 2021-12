Paraná presentó su propuesta turística en Buenos Aires

“Estamos mostrando al país lo lindo que tenemos en Paraná para ofrecer”

el intendente de Paraná, Adán Bahl

Sabores con identidad regional

Deporte, río y naturaleza

Historia, arte y cultura en Paraná

Fiesta de Disfraces

Video: Paraná muestra su oferta turística en Buenos Aires: Stand "historia, arte y cultura"

Panamericano de Maxibásquet

Softbol

Paraná estuvo presente con sus stands de naturaleza, gastronomía, deporte, circuitos históricos, además de difundir sus festivales, entre los que está incluida la Fiesta del Mate.dialogó con, manifestó que se presenta “la agenda ‘Activa verano 2021-2022’, estamos mostrando a todo el país lo lindo que tenemos en Paraná para ofrecer”.“Se ha trabajado mucho con las instituciones para elaborar distintos tipos de actividades. En la agenda ‘Activá verano’ está conformada por muchas actividades de todo tipo, y se suman actividades con los clubes, tenemos campeonatos nacionales, sudamericanos; eventos como la Fiesta Nacional del Mate, la Fiesta de Disfraces. Trabajamos con conjunto con el sector `privado, lo hacemos así para acompañar el turismo local. Lo hacemos de manera estratégica, queremos acompañar al sector privado en el proceso de recuperación, resultó muy golpeado durante la pandemia y creemos que ahora tendrá un impacto positivo para ellos y para la ciudad”, resaltó.“Estuvimos trabajando todo el año para tener las playas en condiciones, estamos trabajando también para tener la playa dentro de la Isla Curupí y la Isla Puente. Lo haremos para poder aprovechar la playa en medio del río, para cuando el río baje demasiado y no tengamos playa en la costa”, adelantó asimismo Bahl.De la misma manera dijo que se ha invertido “en playas, en espacios públicos, en el parque, pero también tenemos que hacer esto, de captar al posible turista de manera estratégica, y con el sector privado a través del Empatur, para que vayan y disfruten de la ciudad, que inviertan, que gasten; eso inmediatamente genera un circulo virtuoso local”.Se mostraron los diferentes atractivos de la capital provincial, entre estos, “los sabores con identidad regional”. Matías Visconti, puntualizó a Elonce TV que en la ocasión está “preparando cócteles con sabores paranaenses”.Desde el stand de la gastronomía, Ángel Sánchez, aseveró que llevaron “patí, armado, mandubé y sábalo”. En Capital Federal estuvo mostrando “cómo se arma una empanada de pescado; al relleno me lo prepararon en Puerto Sánchez”, dijo y agregó que sortearon “libros que trajo la universidad, que integra el Ente de Turismo. Tenemos en Paraná una diplomatura denominada Gastronomía Turística y Regional”.En tanto, desde el stand de “Deporte, río y naturaleza”, Luis “Cosita” Romero contó a Elonce Tv que llevaron la propuesta de “turismo comunitario” en los humedales, en el oeste de Paraná. “Es una propuesta muy interesante, hemos llevado a escuelas, estamos mostrando una parte de la ciudad que era totalmente desconocida, eso para nosotros es muy importante”, indicó.Otro de los participantes de esta propuesta manifestó que están “orgullosos de mostrar Paraná, ya que se viene un verano con todo. Los esperamos para que nos convoquen, para salir a dar una vuelta en lancha, salir a conocer los humedales, salir a practicar SUP”.Además Paraná ofrece “fiesta en los catamaranes, pesca embarcada, safaris fotográficos; invitamos a todos a apagar los celulares y disfrutar de la naturaleza”, aseguró “Pantera” Monti.Otro de los aspectos fundamentales de la capital de Entre Ríos es su historia. Sandra, guía de turismo de Paraná, indicó a Elonce TV que trabajan en “promocionar el destino, los invitamos a disfrutar el verano en Paraná, para disfrutar de las playas, del río y conocer arte, cultura, historia de nuestra ciudad”.“Paraná fue sede de la Confederación desde 1864, fue capital y tiene monumentos históricos que datan desde esa época, por ejemplo el Colegio del Huerto, la Catedral, la Escuela Normal”, manifestó otra de las guías de turismo.Uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces de Paraná, Julián Abramor, aseguró que están muy contentos porque, al día de hoy “ya tenemos más de 30 mil personas con su entrada en mano”.“Estamos en pleno proceso de trabajo, le vamos a poner todo para que sea una fiesta distinta como lo ha sido cada año, no sólo en lo estructural, sino también en los servicios, para tratar de seguir creciendo por este lado, como así también en la escenografía y en la puesta en escena”,destacó. Enseguida agregó que “la mejor escenografía puesta en escena es tanta gente disfrazada, pero nosotros aportamos desde lo artístico y lo extra que hace que sea siempre una noche tan divertida”, indicó.Se desarrollará en Paraná desde el 18 al 26 de marzo próximo. “participarán más de 170 equipos, de todo América. Es el evento más grande que ha tenido nuestra ciudad, en término de cantidad de extranjeros que van a venir, son jugadoras y jugadores que vienen desde estados Unidos, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay; es una propuesta única para nuestra ciudad. Pensamos que entre jugadores y familias habrá más de 3000 personas que llegarán”, dijeron desde el stand.Juliana Capdevilla y Mariano, detallaron que están este viernes en Capital Federal, acompañando la propuesta de Paraná y presentando el Panamericano de Sóftbol que se realizará desde del 19 al 27 de febrero. “Es muy importante para nosotros porque nos da la plaza para defender nuestro título para el próximo mundial y a su vez tenemos el plus de que no lo hemos ganado a ese clasificatorio aún”, aseveraron.