Once por Todos: Ciclo Turismo dice “Sí” a la solidaridad con una bicicleteada

A una semana de la nueva edición de Once por Todos, nadie se quiere perder la oportunidad de ayudar y cada vez más personas se suman a la fiesta de la solidaridad. En esta ocasión, Ciclo Turismo, un grupo de ciclismo, participará por primera vez del evento y realizará una caravana por las calles de la ciudad."Es un desafío sumarnos a esta jornada, pero lo más importante es la solidaridad y sumarse a esta buena acción", expresó ael organizador.La convocatoria será el 8 de diciembre a las 9 de la mañana en la Parroquia Santa Lucia. Todo aquel que quiera participar, deberá donar alimento no perecedero, pañales o elementos de higiene personal y limpieza. "El objetivo es llenar una camioneta con donaciones", dijo.Está destinado a "toda la familia y será un circuito corto". Además, la gente de MultiBike "hará la coordinación deportiva y la idea es que todos lleguen desde Santa Lucia hasta Sala Mayo", contó.Este año, la gran fiesta de la solidaridad vuelve a la Sala Mayo, donde se recibirán las donaciones el día miércoles 8 de diciembre y se podrá disfrutar de los espectáculos. También habrá puntos de recepción en clubes y plazas de la ciudad de Paraná.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo."Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora", adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.