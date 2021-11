Con una caravana pidieron por “la vuelta del estacionamiento” en la Costanera

Paranaenses piden “volver a estacionar” en la Costanera

Hoy, la bicivía ha ganado un espacio en la Costanera de la ciudad y el estacionamiento de otro tipo de vehículos, se ha visto restringido.En la plaza Le Petit Pisant, si se toma como referencia inicial ese espacio, se ubica uno de los estacionamientos donde se debe dejar el auto si uno pretende hacer alguna actividad física en la Costanera.A medida que uno sigue avanzando, calle Cuesta de Izaguirre (la famosa bajada del Rowing) se hizo mano única para tener otro sector de estacionamiento. Lo mismo sucede con las otras arterias que desembocan en esa zona de Paraná., exhibieron el pedido para "volver al estacionamiento que había antes".Beatriz, una de las personas autoconvocadas que participó del reclamo, pidió “pensar en esas noches de verano, en que todas las familias se iban a la Costanera, al parque, ponían sus mesitas, sus hijos a jugar, su perrito. Está bien que se haga la bicisenda, pero pedimos que nos den la parte social a la gente grande y a las familias”.“En esa zona nos quedó sólo el Patito Sirirí para ir a estar con los chicos, es importante para que ellos tengan esa interrelación con otros chicos, con los que corren, con el que está en la mesita de al lado. Se sabe que hay instituciones a dónde puede asistir, pero no todos pueden pagar un lugar privado para hacerlo. La Costanera es lo popular”, destacó aNorma, otra de las que se manifestaron “en contra” aseveró que “han quitado un espacio sumamente importante para toda la población, en mi caso recuerdo cuando mis padres eran ya mayores, los traía en mi auto a la costanera, era buscar sombra con un banquito para bajarlos ahí, porque no podían caminar. Y en invierno no querían bajarse porque hacía frío, era su entretenimiento ver pasar los autos, la gente”. Y agregó que “la gente que va a los clubes o la playa del Municipal, a los que nos cuesta subir o bajar la cuesta, que vamos cargados con bolsos, con sillones y también aquellos que van con sus niñitos. Ir a la playa o a un club, significa trasladar muchos elementos; se hace muy difícil”.La mujer dijo que transita mucho por esa zona y que “generalmente veo muy pocas bicicletas en las bicisendas y cola de autos circulando. Creo que no tuvieron en cuenta ese espacio que es popular, de todos. Paraná cuenta con muchos lugares para hacer una bicisenda, por ejemplo el Parque Nuevo, ocupar otros espacios. Incluso creo que para el ciclista es muy peligroso, los coches pasan muy cerca y algunos a velocidades, no controladas. El ciclista está corriendo riesgo", opinó.Marta, por su parte, indicó que “la Costanera es para todos, queremos estacionar en la Costanera, como hicimos toda la vida porque es nuestra. La bicisenda nos parece fantástica pero no hay bicicletas en ese espacio. La gente mayor, los discapacitados, no pude bajar a la playa que está hermosísima. Toda la vida fue así, estacionar en la costanera, ahora no lo podemos hacer. Estamos pidiendo a la gente que nos apoye. Le hemos dicho a las autoridades, y no nos entienden; creemos que este tipo de medidas que se toman deben ser consultadas con la ciudadanía. No estamos conformes; estamos todos parando en las barrancas que se nos van a venir abajo”.En tanto, Patricia puntualizó: “La gente debe entender que esto no es un reclamo pro-clubes privados, sino que es algo que afecta a la gente mayor, que trae su mate, que se sienta a pasar un rato agradable, para toda esa gente es este pedido. Tanto usamos la palabra empatía durante la pandemia, estamos pidiendo que sientan empatía por la gente que no puede pagar un club y va a la costanera. Seamos solidarios, tengamos empatía por la gente mayor que quiere seguir yendo al Parque a mirar el río y disfrutar de la naturaleza, gratis”.