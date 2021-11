Apuñalada por su hija: "Tenemos miedo de que salga y nos haga daño"

El relato de su madre

Una mujer de 35 años que padecería problemas psiquiátricos, atacó a su madre mientras dormía, a golpes y con un cuchillo, en una vivienda del barrio Mosconi de Paraná. Ocurrió en mayo de este año.La agresora quedó detenida y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 6. Su familia pide que continúe alojada en ese espacio porque tienen miedo de que les haga daño.Rubén Suárez, su hermano, expresó al programa, de, que “es triste porque es mi hermana, pero la otra persona, a quien lastimó, es mi madre. La Justicia no se hace cargo. Si ella llega a salir es un riesgo para mi familia y la sociedad”.“Ella es imputable, deberían juzgarla por lo que le hizo a mi madre. Tiene brotes, es un riesgo para la sociedad. Me enteré que hace unos días la trasladaron al Hospital Escuela de Salud Mental porque tuvo un brote. Tenemos miedo de que salga, porque es de puertas abiertas, y vuelva a casa”, remarcó.Comentó que antes “siempre la buscábamos de la calle, le dábamos un techo. La última vez entró a casa, sin decir nada tomó un cuchillo y la empezó a apuñalar a mi mamá. Le cortó toda la cabeza, el cuello, el pecho, le rompió la traquea. Mi mamá estuvo muy grave. Es doloroso porque es mi hermana, pero la verdad es que no puede estar en la calle”.En diálogo con el programa, de, Hilda expresó que “soy una sobreviviente, tuve un Dios aparte. Tengo bronca por lo que me hizo, siempre le tendí una mano porque yo la amo, es mi hija. Ella me hizo mucho daño ahora”.“Le dije a una fiscal en marzo, cuando mi hija andaba desnuda en Santa Fe, que la fuimos a buscar con mi nieta. En ese momento no la encontré. Me puse en contacto con una chica de seguridad de la Terminal y me dijo que la habían mandado en colectivo a Paraná. La fui a buscar y me dijo la fiscal que la habían agarrado y la habían llevado al Hospital Escuela de Salud Mental. Después la encontré en la Terminal porque ya se había escapado”, relató.Ese día “andaba toda sucia. Yo la traje a casa, la hice bañar. Después se fue de nuevo, le pegó a una chica por la Terminal. Esa chica la denunció y la llevaron a la cárcel. Yo le dije a la fiscal que mi hija no estaba bien, pero me dijo que no podían hacer nada porque ya era mayor. Como que tenía que pasar algo para actuar, pero mientras tanto que ella anduviera en la calle desnuda, como se le antojaba, pegándole a cualquiera, ahí no pasaba nada parece”.“Yo siempre iba y decía a la Justicia que era peligrosa, que podía matar a alguien. Ellos solo respondían que no podían hacer nada, ni detenerla ni nada. Ella no tenía que hacerme esto. Después de que me atacó la fiscal me dijo que la van a detener hasta septiembre y después van a ver si estiran hasta que le hagan un juicio. Me dijo que me quede tranquila que del Penal no va a salir por ahora. Yo no quiero que la larguen”, manifestó.Remarcó que en varias ocasiones se acercó a instituciones para pedir ayuda y que puedan hacer un tratamiento para que su hija se recupere, pero en ningún lado le brindaron una solución. “Me decían que era grande, que sabía lo que hacía. No creo que ninguna persona normal ande desnuda en la calle”, dijo.Pidió que “no la larguen porque va a lastimar otra persona, como hizo conmigo. Me dijeron que si la consideraban inimputable la iban a largar”.“Yo no más me rompí el lomo toda la vida por ella y me hizo esto. A los 16 años se juntó con un pibe, ahí tomaban, se drogaban. Empezó todo ahí”, agregó.