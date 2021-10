La importancia de vacunar a niños para “generar la población de rebaño”

Casos de covid en niños

La inmunización de los menores de entre 3 y 11 años representaría "un beneficio individual de impacto colectivo" en las escuelas de todo el país, afirmó la ministra de Salud.y brindó detalles de la importancia de la vacunación en niño.“Es un anuncio, todavía no está instalado en los vacunatorios, así que les pedimos a la gente que no se precipite porque todavía no está instrumentado en dispensarios y hospitales”, expresó.El especialista pidió a la comunidad “paciencia”, ya que todavía falta “que las organizaciones como ANMAT y la Sociedad de pediatría se expresen con respecto a esto, para tener un respaldo y la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto”, señaló.Al respecto, indicó que “afortunadamente el covid ha tenido bajo impacto en los chicos, que eso no quiere decir cero y por eso, llegado el momento, recomiendo que los vacunen. Una vida que se pueda salvar a través de las vacunas, es mucho. Creo que si a una persona mayor, las dosis le hacen bien, no veo porque a los menores le puedan hacer mal. Todavía tenemos que esperar y no estamos atravesando una situación epidemiológica complicada para que la gente corra a vacunar a sus hijos”.Asimismo, Roberto Ariel señaló que se vio una baja en el cumplimiento del calendario nacional de vacunación en niños “hubo entre un 40 y 50%”. “Son vacunas que sabemos que están aprobadas y sirven. Corremos el riesgo de que reaparezcan otras patologías”, señaló.“Es necesario vacunar a los niños contra el coronavirus, porque para generar la población de rebaño necesitamos el 75% de la gente vacunada y la población infantil ocupa un lugar importante. Para no contagiar a los adultos mayores y personas con comorbilidades, sería importante que niños y adolescentes sean vacunados”, indicó.Sobre este tema, el jefe de terapia intensiva del San Roque, indicó que, en el nosocomio, afortunadamente “no registramos muertes por coronavirus. Tuvimos relativamente pocos casos graves y estaban en esas condiciones por otras patologías preexisten, no por el covid”.En tanto, comentó que la “mayoría de las internaciones por covid en el hospital fueron derivaciones del interior de la provincia”, señaló.Los que “sucede” en el hospital San Roque es un “reflejo de lo que pasa a nivel país. Han descendidos los números como la gravedad de los casos, eso no quiere decir que hay que disminuir las medidas de control. Además, estamos esperando lo que puede llegar a suceder con la tercera ola y la variante delta, que lo miramos de reojo”.