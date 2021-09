“Es inconstitucional”: motociclistas denuncian “saqueo masivo de motos”

entregaron un petitorio ante la Municipalidad de Paraná ante lo que ellos denuncian comoZulma Duarte al indicar que el reclamo se hacía ante el Palacio Municipal porque “el que manda es el intendente”.“No es que no queremos pagar una multa o que uno no reconozca que haya cometido un error, lo que, indicó César Follonier, otro de los autoconvocados.Y agregó: “Si cometo un error o me falta un foco tengo que pagar una multa, pero no concebimos”. “Son irregularidades que no tienen respuestas y son un grave error por parte del gobierno porque el que tiene una moto, la tiene para ir y volver del trabajo; se dijo en su momento que se quería intervenir por los motochorros,, se quejó.Aníbal Villalba, otro de los motociclistas en protesta, reprochó:. Cuando vas a trabajar te paran hasta cuatro veces, mientras que los chorros andan en los barrios y ahí ni entran”.“En mi caso, la moto estaba parada en la casa de mi mamá, ellos frenaron y la retuvieron: la multa era de 900 pesos y pasé a pagar 65.000 durante la pandemia, cuando decían que no corrían los intereses. Y si uno va a reclamar, ni ellos saben qué te están cobrando”, acusó.“A mi hijo le sacaron la moto porque el carnet estaba vencido, siendo que regía la prórroga de los vencimientos por la pandemia”, coincidió Duarte.A la espera de una “pronta respuesta” al petitorio entregado al municipio, los motociclistas autoconvocados exigieronSe recordará que, en agosto de 2014, tras los hechos de inseguridad acontecidos en la provincia, fundamentalmente el crimen del contador Lizarraga en manos de delincuentes que lo ejecutaron tras robar la moto de su hijo, hecho que conmocionó a la ciudad de Paraná, el gobierno de la provincia avanzó en su proyecto para facultar a la Policía de Entre Ríos en el secuestro de motos a fin de reducir el accionar de “motochorros”. En aquel entonces, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, hoy intendente de la capital entrerriana, argumentaba en relación a los fundamentos de la nueva normativa: “En el marco de la seguridad vial, se busca prevenir accidentes y la represión de delitos que se cometen a través del uso de motocicletas y ciclomotores”.