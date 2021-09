Motociclistas cortaron la calle y denunciaron “excesos en los valores de multas”

Motociclistas autoconvocados cortaron calle 9 de Julio al 300, frente al Juzgado de Faltas de Paraná, en contra de los valores de las multas para rodados secuestrados en operativos policiales.“Queremos que la Policía nos deje trabajar tranquilos y que se dedique a atrapar delincuentes”, explicó uno de los motociclistas Aníbal, a. Destacó que son muchos los motivos por los que les secuestran las motos: “, te buscan la vuelta por cualquier cosa”, sentenció.“Muchos somos changarines y ocupamos la moto todos los días para trabajar”, mencionó y agregó que a su moto se la retuvieron porque “llevé a mis dos hijos en moto a la escuela;“Nos dicen que es por el aumento de combustible, pero a nosotros no nos sube el sueldo y no podemos pagarlo”, informó el motociclista. En este sentido, aclaró que ellos no quieren estar en falta, “p”.En tanto, un cadete contó que “cuando venís a pagar una multa de 5.000 pesos te dan turno dentro de tres semanas y ese día te dicen que en realidad sale 15.000 pesos”.o”, sentenció y denunció que “las veces que fui a buscar la moto al lugar donde está retenida me vaciaron el tanque de nafta”.Por su parte, Zulma, otra integrante del grupo motociclistas autoconvocados, explicó que “causa mucha impotencia esto, la corrupción es muy grande y lo único que buscan en recaudar”. Contó que a su hijo le quitaron la moto “sin motivo, tenía el carnet vencido, pero por motivo de la pandemia, se podía circular igual, y cuando intenté sacar la moto tenía que pagar mucho dinero y te dan turno a un mes más o menos”.Por su parte, otro joven que estaba reclamando contó que él un día iba con su pareja al trabajo y perdió la billetera con toda la documentación: “Paré en la Comisaría Tercera a hacer la denuncia y cuando estaba haciendo la exposición observé por la ventana que me estaban llevando la moto porque no tenía la documentación, les expliqué lo sucedido y me la retuvieron igual”.”, expresó.“Nadie nos da respuestas, en mi caso quise ponerme al día con las multas para poder renovar el carnet y me informaron que debía”, explicó uno de los motociclistas.