Se manifestarán en reclamo de Justicia por el crimen de Eliana Ledesma, la joven baleada por Brian López en medio de una discusión que éste mantuvo con su pareja, Carla Ledesma, a quien disparó y apuñaló en reiteradas oportunidades.La movilización fue convocada para este lunes a las 8, partiendo desde Plaza de Mayo de la ciudad de Paraná hasta el Palacio de Tribunales. También se exigirá Justicia por Carla Ledesma, quien sigue luchando por su vida.Eliana falleció el jueves a causa de las graves heridas que sufrió en el ataque. Su tía, en tanto, permanece hospitalizada. Sobre Carla Ledesma,había conocido que no tenía lesión interna cerebral producto del roce de la bala. Sí estaba con dos tubos de drenaje por neumotórax bilateral y una lesión abdominal. Se recordará que Carla recibió entre 11 y 12 puñaladas por parte de su pareja. La mujer, registró, producto de los hechos, una fractura en el brazo.José Brian López, el detenido, permanece alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con prisión preventiva por 90 días dictada por el fiscal Dato. “No me acuerdo lo que pasó anoche”, declaró el acusado de balear a policía y su sobrina.“López dice que no recuerda nada de lo que pasó, luego del hecho en la vivienda de San Benito, fue a otra casa a dormir, al otro día fue a trabajar y desde ahí llamó el remis para entregarse”, había dicho quien fue su abogado defensor, Guillermo Retamar, a