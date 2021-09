Piden “Justicia por Eli” Ledesma y la recuerdan: “Hay mucha bronca e impotencia”

“Como pasó con Fátima, esto es repetir la misma historia, otra vez”

La Liga Altos del Paracao la despidió con pesar

Amigas de Eliana Ledesma se autoconvocaron en Tribunales para pedir Justicia por la joven que falleció este jueves, tras haber sido atacada la semana pasada por la pareja de su tía, mujer que también resultó lesionada por el hombre que fue detenido tras los hechos.La cabo de Policía, Carla Ledesma, de 36 años, y su sobrina Eliana Ledesma, de 25, fueron atacadas por Brian López, actual pareja de la mujer policía, tras una presunta discusión acontecida el jueves pasado en una vivienda de calle Basavilbaso, en la localidad de San Benito. En medio del altercado, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó varios disparos hacia ambas mujeres, para luego darse a la fuga con la pistola en sus manos.Eliana Ledesma permanecía internada en la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná en grave estado luego del gravísimo hecho protagonizado junto a su tía, el jueves pasado en San Benito.Florencia, amiga de la joven, dijo a: “Caminaremos hasta Tribunales; queremos que nos den una respuesta”.”, manifestó una de sus compañeras de fútbol. “Ella era muy conocida en el ambiente del fútbol, estamos todas movilizadas”, dijo la joven.Desde la Asociación Libres de Violencia, Natalia Cuello expresó a: “Los derechos de las mujeres están, no se respetan. Entendemos que si uno no hace ruido, la Justicia no actúa. Los organismos que tiene que defender los derechos de las mujeres, hacen oídos sordos, lo que hacen en silenciarnos constantemente. A esta compañera (Eliana) la silenciaron, ya no tiene voz, por un femicida que en un primer momento se hizo pasar por loco y tuvo un viaje desde Colonia Avellaneda hasta acá, armado, entró a Alcaidía y luego, se lo llevaron al Hospital Roballos para resguardarlo, luego a través de un mensaje que se viralizó, pudimos conseguir que vaya al penal. Pero eso no sirvió porque hoy estamos acá, Eli ya no está. Tenemos mucha impotencia por un Estado que está ausente, que en vez de velar por los derechos de la mujer y de su integridad, nos sentimos desprotegidas. Queremos que hayan leyes más firmes, que nos respalden como mujer”.Por su parte, Nadia Burgos, aseveró: “Estamos pidiendo justicia por Eli y también haciendo fuerza por Carla que la está peleando. No entendemos que tiene que pasar para que el Estado se haga cargo de la situación que están generando, porque leyes hay pero no se cumplen y ahí la Justicia tiene una falla tremenda, y además creemos que es necesario que de una vez por todas debe declararse la emergencia en violencia de género y se destine un presupuesto real para las políticas integrales en esta temática”.Ante esta lamentable noticia, la Liga Altos del Paracao, donde Eliana participaba como futbolista, la despidió y envió condolencias a sus familiares y compañeras de equipo."Con mucho pesar, lamentamos informar la triste noticia de la partida de Eliana Ledesma, jugadora de Afcaper Ladies. Desde toda la organización de nuestra liga enviamos nuestra condolencia a su familia, como así también compañeras de equipo y cuerpo técnico, en especial a su madre, que es parte del plantel de Afcaper Ladies en este difícil momento. Siempre te recordaremos con esa sonrisa que te destacaba. Otro hecho de femicidio sacude nuestra sociedad. #NiUnaMenos”.