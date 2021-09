Preocupa el derrumbe de barrancas que afecta a viviendas del barrio Macarone

Vecinos del barrio Macarone, pidieron a través desoluciones a los movimientos de suelo que se registran en la zona de barrancas por las lluvias. Sus viviendas sufren los desmoronamientos y temen que se les derrumbe.“Hace un tiempo que está pasando esto. Con las lluvias fuertes, se viene abajo la barranca y nos lleva las viviendas”, expresó ael dueño de una vivienda.“Hemos pedido ayuda por varios lados, pero no hemos tenido respuesta. Le presentamos una nota al municipio, pero hasta ahora no nos han contestado”, dijo, y agregó que “creemos que lo mejor es hacer una contención de barranca. Nosotros hicimos una parte, pero no nos da el bolsillo”.