Paro del transporte de cargas: “No hay problemas para el tránsito liviano”

Política Transportistas realizan corte total de la Ruta 14 y se formaron largas filas

Hermes Ludi, integrante de la comisión directiva de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC), se refirió al paro que mantiene el transporte de cargas en protesta por la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible, entre otros puntos.En diálogo con, señaló que “la cantidad de camiones que está llegando es más grande que la de ayer. Al liberarse Chajarí (que levantó la protesta), salieron todos los camiones. Por eso tuvimos que descomprimir, porque si dejamos los camiones ahí, la cola está llegando a la ruta que va a Cerrito y se va a terminar cortando el tránsito liviano que es lo que no queremos. Nuestra intención es que quede una mano libre para que transite la gente que no tiene nada que ver con el conflicto”, aclaró.Ludi recordó que la medida de fuerza se mantiene hasta que las autoridades les brinden una solución al reclamo. “Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno y estamos recibiendo apoyo de la gente de Junín y Misiones”, indicó.Finalmente, aclaró que “seguiremos la protesta como venimos hasta ahora, sin molestar a la gente que no tiene nada que ver y esperando que los colegas de otras provincias se vayan sumando. Queremos frenar el transporte de carga que es el afectado por las medidas anunciadas, las cuales tampoco están muy claras”, agregó Ludi.