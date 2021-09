“Hay una especie de relajamiento con esta caída de casos” de covid

La Dra. Flavia Pereyra, coordinadora de la Guardia del hospital “Gerardo Domagk” de Bajada Grande, dijo que bajaron “notablemente” los casos por covid 19, pero las consultas se mantienen “relativamente elevadas” por otras patologías, principalmente las estacionales y cuadros alérgicos propios del cambio de estación.



De todas maneras, se siguen realizando los hisopados para detectar casos de coronavirus. “A la persona que ingresa con síntomas, se le hace un test rápido en la guardia, si tienen criterio para ello, y en el caso que de negativo pero persista la sintomatología sospechosa, se los cita para un PCR”, explicó. Y agregó en diálogo con Elonce TV que “todos los días tenemos pacientes para PCR”.



Consultada sobre los casos de personas que han contraído más de una vez la enfermedad, la profesional dio cuenta que “hay pacientes que se han reinfectado dos y hasta tres veces. Hay quienes creen que por ya la tuvieron una vez tienen protección y no lo van a volver a tener, pero no es así, por eso es importante remarcar que las medidas de cuidados se deben sostener”.



Tras ello, Pereyra reconoció que “hay una especie de relajamiento con esta caída de casos, pero las medidas de prevención se deben mantener, no podemos compartir mate, botellitas, y evitemos saludarnos con beso con aquellas personas con las cuales no tenemos un contacto íntimo”, recomendó. “Necesitamos en lo cotidiano mantener el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del tapabocas. También veo con preocupación el tema del mate, lo cual es importante no compartir no sólo por el covid sino por otras enfermedades respiratorias es importante esta medida. Sé que es una costumbre muy arraigada, pero creo que no vamos a volver a compartir más el mate con terceros”.



Sobre la vacunación, manifestó que se aplican dosis todas las semanas con turno. “Esta semana se aplicarán segundas dosis, pero quienes no han tenido ninguna pueden venir a anotarse, siempre y cuando sean de nuestra área programática. La vacunación se realiza los días miércoles”. En este sentido, indicó que hay más vecinos de Bajada que están acudiendo a vacunarse. Algunos tienen temor por los efectos secundarios, que sí hay vacunas que los causan, pero son leves y totalmente manejables con un paracetamol”. Elonce.com