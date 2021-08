Aplicaron unas 1.000 dosis contra el covid en jornadas barriales de vacunación

Una amplia jornada de vacación se desarrolló en el Centro de Salud Carlos Reynoso de la capital entrerriana. La inoculación fue exclusiva para quienes viven en el área programática del efector de salud. Para este jueves habían entregado 176 turnos.“El operativo surgió por una demanda de los vecinos y en esta ocasión se aplica la vacuna Sinopharm”, dijo subsecretaria de Salud Municipal, Silvina Saavedra, aSaavedra, detalló que lograron inocular a unos 1.000 vecinos a través de los diversos operativos con distintos centros de salud de la capital entrerriana. “Buscábamos llegar a todos los que viven en zonas periféricas de Paraná y que no tenían acceso a la vacuna”, mencionó la subsecretaria.Consultada sobre por qué estos vecinos no accedieron a la vacuna anteriormente, explicó que “muchos no tienen movilidad para llegar hasta los centros de vacunación, o tienen que tomar un remis y es muy costoso; otra de las causas es que no pueden registrar su voluntad de vacunarse”.Al respecto, la directora del centro de Salud, Natalia Grandoli, ponderó la voluntad de vacunarse de los vecinos y la cantidad que asistieron.Además, informó que en el centro de salud funcionan todos los servicios, como clínica, odontología, pediatría, cardiología, ect. “Atendemos unas 80 consultas por día”, dijo y aclaró que esta cifra varía constantemente.Sobre las consultas más frecuentes, dijo que son por “enfermedades crónicas, diabetes, cuadros respiratorios, entre otras”.“Es muy importante que se hagan los operativos de vacunación en los barrios porque muchas veces las personas no tienen para trasladarse hasta los centros de inoculación”, mencionó un hombre que estaba en la fila para vacunarse. Señaló que la vacuna “es una protección más”, ante la enfermedad pandémica y recordó que familiares y allegados padecieron coronavirus.En tanto, una joven destacó que “es una facilidad que los operativos se hagan en los barrios; no pensé que la vacuna iba a llegar tan rápido, y es una tranquilidad”.“El año de pandemia fue muy complejo, no podíamos salir, y cada vez que debíamos hacer trámites para todo se requería turno y realizar largas colas”, sumó.“Significa mucho la oportunidad de la vacuna, sufro diabetes y fue muy complejo todo este tiempo”, valoró una vecina. Además, resaltó la “buena atención del centro de salud” y la posibilidad de vacunarse contra el covid ahí.“Vengo a este lugar desde que nacieron mis hijos, es muy bueno”, culminó.