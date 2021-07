Destinarán a consultorio el lugar donde funciona capilla del hospital San Martín

Las autoridades del Hospital San Martín de Paraná decidieron ocupar las instalaciones donde hoy funciona la Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa para destinarla a la apertura de un consultorio. También se tomó el espacio que utilizaba el capellán Daniel Rodríguez como vivienda, y todo será afectado de forma temporal a la atención de pacientes.De ese modo, el cura Rodríguez debió mudar todas sus pertenencias a la Casa Cura Brochero, que funciona en Carbó al 300, un centro de espiritualidad que cuenta con alojamiento. Ahora, la atención espiritual de las personas internadas en el Hospital San Martín se realizará de modo externo. “Es temporal, pero no sabemos cuándo vamos a poder volver”, asegura el sacerdote.Desde siempre, el Hospital San Martín ha dado acogida a los diferentes capellanes que la Iglesia ha designado para la atención espiritual de los enfermos -y para eso cuentan con un contrato del Estado, en este caso, del Ministerio de Salud-; entre estos, el que más tiempo estuvo allí fue el cura Fernando Montejano, ordenado sacerdote en 1976. Ese mismo año fue nombrado capellán. Se mantuvo hasta el año 1977. Volvería después en 1990. Recién fue suplido en 2016 por Luis Anaya.Ahora, ese rol lo tiene Daniel Rodríguez. El sacerdote está en los preparativos para el traslado. “Todavía no se concretó, pero desde el Hospital se me pidió el lugar tanto de la residencia del sacerdote como el que ocupa la capilla, para que puedan poner los consultorios de Ginecología y de otros servicios, debido a que el lugar en el que estaban sufrió unos derrumbes y hubo que trasladarlos. Pero esto es temporal. Ya están trabajando en este lugar de los derrumbes, y en breve está solucionado. La capellanía va a seguir atendiendo a los enfermos todos los días, como lo hacemos siempre, pero va a ser una atención externa. No solamente me pidieron el lugar a mí, sino también el sector que ocupaban las Voluntarias, y también una pieza que tiene depósito de quirófanos. Todo ese espacio tenemos que desalojar para que puedan venir los consultorios”, detalló aAnte ello, el capellán del Hospital San Martín se muda a la Casa Cura Brochero, que funciona en la parte posterior del Colegio Mercedarias, y que antiguamente utilizaban las religiosas. “Ahí voy a vivir, en la casa que era de las hermanas”, agregó.