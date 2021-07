Presentaron el nuevo Sistema de Habilitaciones Comerciales de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Se podrá habilitar un local comercial en menos tiempo y gestionar el trámite online, a través del portal Mi.Paraná. "Modernizar la administración pública también forma parte de la transformación de Paraná en la capital que todos nos merecemos", afirmó el intendente Adán Bahl.



Con el nuevo sistema, el contribuyente va a concurrir a la Municipalidad en una única ocasión, una vez que haya cargado toda la documental; es decir que, va a poder resolver desde su casa y en un día lo que antes demandaba mucho más tiempo.



Otra ventaja es que brinda información precisa, porque automáticamente asocia la actividad tributada con los requisitos de habilitación. "La nueva modalidad no solo le ahorra tiempo al contribuyente, sino también al agente municipal, porque al estar todo tan claro y ordenado, evita las consultas. Así, el trabajador va a poder abocarse plenamente a la resolución de los expedientes y hacerlo con mayor celeridad”, señaló el presidente municipal.



"Un Municipio ordenado es un Municipio eficiente, transparente y sobre todo, cercano al vecino. Modernizar la administración pública también forma parte de la transformación de Paraná en la capital que todos nos merecemos”, destacó Bahl, acompañado por la viceintendenta Andrea Zoff.



Para la presentación se convocó al Colegio de Ingenieros Especialistas, al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que son quienes, por competencia profesional, realizan con mayor frecuencia esta clase de trámites.



Detalles

La acción forma parte del paradigma de Gobierno Abierto que desarrolla la actual gestión municipal, en pos de la transparencia; y del proceso de modernización de la administración pública, incorporando tecnología para brindar mayores y mejores servicios.



El nuevo sistema brindará un fácil acceso y disponibilidad a la base de datos de la actividad comercial habilitada en la ciudad para su consulta. Para eso, se avanza en la digitalización de carpetas y la incorporación de datos al sistema en la Dirección General de Habilitaciones, una tarea que no tenía precedentes.



A través de esta digitalización se puede obtener información inmediata sobre: la constatación de lo habilitado; la identificación del crecimiento o densificación comercial por zonas, áreas, radios; evaluaciones y características técnicas de los establecimientos y; estudio de antecedentes, mejora de los controles e inspecciones. De esta manera se desarrolla el potencial de las habilitaciones como instrumento de planificación urbana entre otras herramientas.



El sistema es el mismo sistema (SIAT) en el que el contribuyente está dado de alta de la TISHPS en Afim.



La opinión de los profesionales

"Va a dar mucha velocidad a los trámites y transparencia. Es un avance muy bueno y esperemos que después los profesionales estemos a la altura de poder implementarlo adecuadamente con los informes y las memorias”, señaló Celso Beltrame, secretario del Colegio de Ingenieros Especialistas.



Mariana Viola, presidenta de la Delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos, agradeció la convocatoria y felicitó "por dar este paso que pone reglas claras de juego para todos los intervinientes, tanto profesionales como contribuyentes, además de facilitar los trámites”.



Alfredo Contreras representante del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia, señaló que el nuevo sistema “es un avance muy importante para la clarificación y la agilización de todos los trámites que tiene que hacer tanto el ciudadano como los profesionales", y finalizó: "Esto nos va a permitir que la información sea pública y que todo el mundo tenga acceso a ella. Da claridad y seguridad a todos los ciudadanos de Paraná”.



La presentación se desarrolló este miércoles en Casa de la Costa y participaron los secretarios Legal y Administrativo, Pablo Testa; y de Gobierno, Santiago Halle; el subsecretario de Modernización y Tecnología, Emanuel Orzuza; el edil Sergio Elizar; y la coordinadora del Cuerpo Técnico de la Dirección de Habilitaciones, Mayra Collante W.



Futuro del trámite

-Habrá un aumento de los contribuyentes que tendrán la posibilidad de habilitar y autogestionarse.



-Disminuirán las consultas innecesarias por desconocimiento de los requisitos específicos del rubro de interés.



-El rendimiento será mejorado porque se suprimirán notificaciones de información faltante.



-Disminuirán las consultas sobre la instancia en la que se encuentra el trámite.



-Se logrará una disminución del gasto de papelería e insumos.



-Se logrará una mejora organizacional a partir de un mayor radio de cobertura de la higiene y seguridad en la ciudad.



Para implementar el nuevo sistema, previamente hubo capacitaciones al personal.



Moratoria

Cabe destacar que a todos aquellos comercios que por alguna razón no han podido terminar el trámite de habilitación o se le haya vencido, se realizará una moratoria hasta fin de año para que ingresen al sistema de habilitación nuevo.