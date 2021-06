Asistencia espiritual a pacientes Covid: “Es una gran familia”, valoró capellán

Desde la capilla Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en el interior del hospital San Martín, brindan asistencia espiritual a pacientes con Covid-19 y a sus familiares.“No entramos a los sectores Covid, pero tratamos de acompañar a los familiares tanto, los que nos piden, como donde podemos ingresar. En Terapia, Servicios Críticos y la Guardia siempre hacemos la unción de los enfermemos y tratamos de asistir al paciente y a sus familias. También hay sectores donde personal de Salud requiere asistencia tanto desde la escucha como la palabra, y para acercarles algún sacramental como el agua bendita, una medallita, cosas que, para nosotros, fortalecen y animan mucho”, detalló ael sacerdote Daniel Rodríguez.“El sector de terapia que visito a diario es una gran familia. El personal es muy humano y a la vez, este cansancio que se ve en ellos, es porque entregan todo. Escuchándolos, me piden la bendición para tal paciente o que les deje una estampita porque están necesitando de la gracia de Dios”, indicó el capellán al dar cuenta que “la fortaleza es desde lo alto, no solo son unos guerreros, sino también personas que dejan todo en su vocación”.A nivel familiar, el cura dio cuenta de “la desesperación o desesperanza en algunos sabiendo que el periodo que llega el enfermo en algunos sectores, por ahí es demasiado”. “Entonces aparece el desánimo, la angustia, la soledad. Los familiares se refugian en la fe, en estar acompañados”, destacó. “Hace un par de meses, los familiares de pacientes del interior, al no poder recibir el parte médico a través de un llamado telefónico, se acercaban a la capilla a rezar para tener ese ánimo que no encontraban en otro lugar”, comentó al respecto.“Es una gran familia”, remarcó el capellán del San Martín al comentar sobre la asistencia espiritual que demandan tanto familiares como médicos o enfermeros. “En el servicio de Cardiología, los médicos me llaman porque los pacientes están necesitando que los escuches y los bendigas”, comentó al respecto.En la oportunidad, el sacerdote contó que visitó el hospital materno-infantil San Roque para bendecir a una niña de La Paz y a los pequeños que resultaron con graves quemaduras como consecuencia del incendio registrado el viernes en Paraná. Finalmente, indicó que quienes requieran asistencia pueden tirar un papelito con información sobre lo que necesitan por debajo de la puerta de la capilla. “Hay pacientes que provienen del interior y a veces llegan sin nada”, acotó.