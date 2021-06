Investigan la estafa al “Hogar Ángeles Custodios”: hay nuevas vías para ayudar

Testimonio de la superiora

Una denuncia de las hermanas de la congregación de “Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado” de Paraná, que dirigen el “HogarLas nuevas autoridades, descubrieron que colaboradores y cobradores, habían ideado un sistema de recaudación de cuotas a través de la inscripción de socios voluntarios, que generaban ingresos mensuales superiores a los 100.000 pesos por mes. Sin embargo, la estafa se consumó al descubrir que gran parte del dinero, nunca ingresó al hogar de calles Hernandarias y Ovidio Lagos.Al respecto, la hermana mencionó que “nos ha dolido muchísimo lo sucedido, porque sabemos del trabajo de la gente que aporta al hogar, de jubilados, de compañeros de trabajo que se han juntado para colaborar y otra gente que ha colaborado”, explicó.La denuncia sobre la estafa fue realizada en la justicia y se avanza con los pasos correspondientes. “Se realizó la denuncia y la fiscalía nos ha dicho que están en la etapa de la investigación. Hasta el momento, lo que sabemos es que se está investigando”,En las pesquisas se logró tener algunos datos que indicaban que, en el aspecto solidario de la comunidad,La Justicia realizó allanamientos en los domicilios de seis colaboradores y cobradores de Ángeles Custodios. En los mismos, se logró incautar pruebas que comprometen a dichas personas. Los seis sospechosos fueron notificados de la causa, en la cual quedaron supeditados.Tras la estafa a gente solidaria que colaboraba con el “Hogar Ángeles Custodios”, la hermana afirmó que “nos serviría que los socios que no se hayan contactado con nosotros, estamos disponibles para se comuniquen y vamos a contestar las dudas que tengan, pero también agradecerles por la ayuda”, remarcó yLa hermana Liliana confirmó que actualmente, no tienen cobradores ni nadie que reciba la ayuda. “No hay nadie que esté autorizado a pedir nada a nombre del “Hogar Ángeles Custodios”. No hay absolutamente nadie en la calle que haga eso. Si hay alguna jornada especial durante el año, lo vamos a comunicar oficialmente”, dijo aA pesar de lo sucedido, “muchas personas se han acercado y manifestaron su intención de seguir colaborando y para eso, una opción para quienes puedan, deben venir al hogar y alguna de las hermanas recibirá la colaboración”, explicó la hermana Liliana.Además, puntualizó quey si nos llaman, pasamos el número para depositar allí, que es muy necesario para mantener la obra”, señaló a Elonce TV.La hermana Liliana dio a conocer los números para comunicarse con el hogar y obtener los datos para ayudar. “Se pueden comunicar con la