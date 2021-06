Recomendaciones y consejos para andar en bicicleta en forma correcta y segura

Video: Leopoldo Monzón, ciclista brindó recomendaciones para mejorar la seguirdad vial

El 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta Con el objetivo de promover su uso para luchar contra el cambio climático, la contaminación y el tránsito. En la capital entrerriana cada vez son más los parananeses que utilizan este medio de transporte para trasladarse.sobre su experiencia y brindó recomendaciones para mejorar la seguridad vial.“A mí me gustaba mucho correr, pero por las rodillas comencé a andar en bicicleta. Empecé andando por el parque, después me animé hasta Oro Verde, Diamante y Villa Urquiza, hoy en día hacemos recorridos de 50-100 km”, expresó a Elonce TV Leopoldo Monzón, ciclcista.“Hace 20 años que retomé la bicicleta. Actualmente ando entre dos y tres veces por semana, si no lo hago siento que me falta algo”, dijo. A la vez que agregó que “la empecé a usar por un tema de salud. En esta actividad encontré una manera de hacer ejercicios y estar entretenido”.El ciclista, recomendó que para andar en bicicleta es necesario “que el rodado este en buenas condiciones, andan bien los frenos, luces, usar ropa que tenga material reflectable. Es indispensable que nos vean porque somos más débiles que los otros vehículos”.El hombre, situado en la bicivia de Avenida de las Américas, brindo recomendaciones y estrategias para mejorar la seguridad vial de los ciclistas.Leopoldo, indicó que en las bicicletas con cambios “es necesario dejar de pedalear al realizar un cambio, es como poner el embrague en el auto. Es para forzar menos los cambios y cuidarlos”.“Es necesario que al llegar a una esquina y frenar, el ciclista baje los cambios, como en el auto, así puede salir más rápido”, indicó.