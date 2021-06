“Alegría y tranquilidad”: aplicaron otras 1.800 dosis contra el Covid en Paraná

Docentes

, este jueves continuaron las jornadas de inoculación contra el coronavirus a trabajadores de educación y de las Fuerzas de Seguridad.En el marco de la aplicación de 1.800 vacunas de AstraZeneca en el Hospital de la Baxada, recibieron sus primeras dosis contra el coronavirus, aspirantes a agentes de la Policía de la Escuela de Rosario del Tala. “Ya hay dos burbujas vacunadas y esta es la tercera”, precisó ala oficial principal, Leonela Magistrelli.Señaló que “recibí las dos dosis en abril. No tuve ningún síntoma post vacuna y no he estado aislada”.Y completó: “Las aspirantes se forman durante 10 meses. Y se siguen todos los protocolos correspondientes”.Por su parte, un policía manifestó que “es muy importante estar vacunado, porque estamos en contacto con la gente”. Aclaró que quedó para esta etapa “porque estaba de licencia”.Por otra parte, una docente dijo que es una “”. Es profesora de Educación Física y sostuvo que “es duro el momento, porque estamos con el método bimodal. Doy en nivel inicial, primaria y secundaria, donde los chicos están acostumbrados a más actividades, a realizar más deportes”.Acotó de uno de los inconvenientes que tiene para desarrollar su actividad es que “el seguro no te cubre al niño en su casa, por lo que estamos limitados en lo que podemos hacer”.En tanto, una profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación valoró que “la vacuna te da más tranquilidad. Muchos de mis compañeros ya se vacunaron en esta jornada”.Un trabajador de maestranza de la escuela Nº200 Soldados de Malvinas, contó que “estoy muy tranquilo, me siento muy feliz”. Además, reveló que durante la noche de miércoles le costó conciliar el sueño debido a que estaba muy ansioso, “todo el tiempo pensé en la vacuna y me vine las 6:30 de la mañana pensando que iba a haber una fila muy larga, casi vengo a las 4 de la mañana”.En este sentido destacó que la vacuna “es lo único eficiente para todo lo que está pasando, las medidas de autocuidado son muy importantes también”.En tanto una docente de la Escuela de Educación Técnica Nº1 sumó que “. Este año fue muy difícil y la vacuna da mucha tranquilidad”.“Estaba esperando desde el inicio, creo que la vacuna es la mejor opción que tenemos”, dijo una docente de Nivel Secundario y e instó a que todos los que “no se inscribieron todavía, lo hagan porque es necesario”.En tanto una docente de la UNER, de la Facultad de Ciencias de la Educación, señaló que “estoy feliz. Ayer me avisaron y fue muy rápido. Queremos volver al aula y desarrollar clases presenciales”.“Se extrañan las modalidades de trabajo, los estudiantes preguntan todo el tiempo cuando se vuelve a las aulas, nosotros queremos volver a una rutina que no se corte”.“Ayer a la mañana me llamaron y es una tranquilidad, la confianza en la vacuna es total”, dijo una docente de Nivel secundario de la Escuela Normal. Y agregó que “la salud es una responsabilidad colectiva y social, hay que confiar en la vacunación y bajar la paranoia”. Asimismo, sumó: “Es una tranquilidad, porque tengo cerca familiares grandes y uno no quiere contagiarlos, cumplimos con todos los protocolos, pero te podés contagiar en cualquier lado”.En la jornada de vacunación también inoculaban a trabajadores de la salud y un joven que se encuentra culminado sus estudios en Medicina, manifestó que “”.