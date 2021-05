“Un número enorme de pacientes acude a la posta respiratoria” del San Martín

Política Desde el lunes y por cinco días se volverá a la etapa anterior de restricciones

El director del hospital San Martin, Carlos Bantar, señaló que en el nosocomio se refleja cada mañana “el estado de stress sanitario propio de todo el día anterior y los pacientes que concurren durante la noche en urgencia”., precisó que en las primeras horas de cada jornada, se realiza “la distribución” de pacientes de acuerdo con la cantidad de camas disponibles en cada centro asistencial. Asimismo, se clasifican “en función de la complejidad y gravedad de los mismos y el nivel de atención en cada lugar donde se hacen las derivaciones”.Informó que hay “un trabajo cotidiano para evitar la saturación. Involucra un montón de estamentos y de recursos humanos”.Asimismo, aclaró que “hay que esperar entre 10 y 14 días para ver el efecto de las restricciones. He visto que hay mejor control y mayor restricción en los últimos días”.“El tema de si hay camas o no, depende de la distribución que hacemos. Los números fijos no nos sirven”, remarcó el profesional para dar cuenta de una situación dinámica que se vive en el lugar. Y recalcó: “El dilema se resuelve teniendo una sincronización y planeamiento, con una red integrada, que lo venimos haciendo desde hace un año y medio. Eso debe ser complementado con el trabajo de la sociedad colaborando con las medidas que eviten el contagio”.Bantar aseveró que “ayer hubo un número enorme acudiendo a la posta respiratoria. Por lo que veo hoy, probablemente sea lo mismo. Esa es la parte que nosotros no manejamos y que la población debe contribuir”.“Estamos atendiendo entre 170 y 180 pacientes por día solamente en la posta”, refirió e inmediatamente explicó: “El paciente se evalúa en sus signos vitales. Luego lo hace un médico. Posteriormente se hace una planilla epidemiológica. Y si requiere un hisopado, hay personal capacitado para esto. La demora es porque esto no es un quiosco que mete un hisopo en la nariz en una fila india de paciente, sino que se hace una evaluación médica. Si requiere tomografía se hace y se lo interna si es necesario”.El director del San Martín consideró “probable que la vacunación esté haciendo su efecto y que, lamentablemente, una población de pacientes vulnerables que debía sucumbir ante esta enfermedad ya lo haya hecho. Ante el gran número de casos inéditos estamos viendo fenómenos que antes no veíamos, acelerados por las nuevas variantes, con afecciones de personas más jóvenes, que tenemos internadas”.En ese marco, manifestó que “de manera somera vemos que los pacientes que tenemos vacunados, aun con un esquema de la primera dosis, después de los 21 días, no han progresado a la forma grave”, pero resaltó que “el sobrepeso y la diabetes siguen siendo determinantes, de mucho riesgo”.“Ir poniendo más camas y respiradores, cuando un sistema ha llegado a su máximo de prestación, es como un perro que se quiere morder la cola. Uno no alcanza nunca. Esto ocurrió aún en los países más desarrollados. No es cuestión de poner más camas, sino de racionalizar la atención en función de volver manejable la situación epidemiológica. Nunca va a ser suficiente”, expresó Bantar.Consultado por este medio, dijo que “una persona internada en terapia intensiva puede tener un promedio entre 15 y 20 días en el hospital. Si no necesita, puede estar entre los tres y 10 o 12 días”.“El personal de salud se encuentra como siempre, con el convencimiento del rol que nos toca cumplir, pero con el cansancio de esta incertidumbre que a nosotros nos toca entender en la última instancia. No estamos en la primera, sino en la última línea del problema. La primera línea es evitar infectarse y nosotros estamos para atajar las consecuencias del problema”, declaró el director del hospital San Martín.Y concluyó: “El cansancio del personal de salud notable. Además, empezamos a cursar el efecto que la pandemia tiene desde el punto de vista personal y familiar. También somos ciudadanos, sufrimos el encierro, tenemos familiares con comercios que sufren el impacto económico”.