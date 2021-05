Desde el lunes y por cinco días se volverá a la etapa anterior de restricciones

El plan del gobierno

Argentina superó ayer los 41.000 contagios diarios de coronavirus. Sin embargo, por ahora, el Gobierno asegura que sostendrá el cronograma sanitario estipulado en el más reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según el cual está previsto que, cuando se declaró un confinamiento más rígido por 9 días.Consideran que es muy pronto para conocer el impacto del confinamiento que se decretó el viernes pasado. “Sólo pasaron cinco días, no sabemos si hizo efecto y de qué forma”, expresó una fuente nacional al diarioDesde que entró en vigencia el último DNU firmado por el Presidente, entre el 22 y el 30 de mayo todas las zonas que se encuentran en Alto Riesgo o Alarma Epidemiológica -es decir, el Área Metropolitana de Buenos Aires y más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina, con excepción de La Rioja- debieron someterse a un confinamiento estricto hasta el domingo, que incluye una prohibición de la circulación para no esenciales entre las 18 y las 6; y atención en comercios puertas afuera, entre otras medidas.El decreto actual, que incluye ambas modalidades restrictivas, vence el 11 de junio. El plan del Gobierno, en tanto, es continuar con la campaña de vacunación de manera intensa y apuestan que antes del vencimiento del DNU actual se apruebe la Ley en el Congreso que estandariza medidas sanitarias.Una de las cuestiones que están considerando en el Gobierno y que están sobre la mesa del presidente Alberto Fernández es, es decir, algo similar a lo que ocurrió durante estos días:. Eso permitiría controlar la cantidad de casos y no generar un agotamiento en la sociedad que transita ya el segundo año de pandemia.Una de las posibilidades sería. Sin embargo, desde el Gobierno explican que todas estas posibilidades solo son suposiciones e ideas porque "todavía hoy estamos viendo los números del período previo".Afirman que la implementación de fases “intermitentes”, de apertura y cierre de acuerdo a la curva sanitaria, toma fuerza para mantener a raya los contagios, pero reducir en lo posible el impacto negativo sobre la economía por la suspensión de actividades. La semana pasada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había adelantado que a partir de la semana pasada las resoluciones para contener el avance de la segunda ola de coronavirus serán “intensivas, focalizadas y transitorias”. “Cada medida se va analizando cuidadosamente en función de la situación epidemiológica, la fuente de los contagios y la velocidad”, resaltó.