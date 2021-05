Tortugas que estaban en la granja de Avelino están en proceso de recuperación

No mascotizarlas



Video: Llevan adelante la recuperación de tortugas que estaban en la granja de Avelino

Desde el Programa Yacarés De Entre Ríos, se lleva adelante un intenso trabajo de recuperación de tortugas que fueron trasladadas desde la granja de Avelino Fontana, con el objetivo de que puedan ser reincorporadas a su hábitat.habló con Marcelo Molina, del Centro de investigación educativa y con la bióloga Carolina Brarda, quienes explicaron cómo es el proceso de recuperación de estos animales.“Con el equipo de la Dirección de Recursos Naturales, estuvimos trabajando no sólo en la recuperación sino también en las conductas que tenían las tortugas en el marco del acercamiento hacia las personas para poder lograr una reinserción su medio natural”, dijo Molina.Por su parte, Brarda explicó que “se encaró un plan de rehabilitación que constó de varias etapas. La primera fue una fase inicial donde se trató de modificar esto del acercamiento humano, cambiarles un poco la alimentación hasta que se pasó a una fase de monitoreo y rehabilitación donde los animales se pasaron a las piletas y se les fue reduciendo la cantidad de alimentos que se les daba semanalmente”. Ahora hay que esperar que respondan y se adapten a las nuevas condiciones.En el marco de este “largo proceso”, se va controlando el peso, la medida, se toman muestras de sangre y de parásitos para futuros estudios.Las tortugas están separadas en diferentes recintos. Son 29 ejemplares de la tortuga “atigrada o pintada”, 7 de la especie conocida como “chata o cabeza de serpiente” y había 14 tortugas de tierra que ya fueron trasladadas.Tras el proceso de rehabilitación, se inicia la etapa de liberación. “Lo ideal es buscar un lugar que esté alejado de centros urbanos donde haya poca interacción con la gente para evitar estos encuentros con mucha frecuencia y siempre respetando la zona de distribución natural de las especies”.“El mejor lugar para la fauna silvestre es la naturaleza”, afirmó Brarda para pedir “evitar el mascotismo con tortugas o cualquier otro tipo de reptil o de ejemplar de fauna silvestre porque no solamente es un problema para el animal porque le cambiamos sus hábitos y rompemos su equilibrio biológico y ecológico, sino que también puede traernos problemas sanitarios en casa porque son portadores de una gran cantidad de microorganismos (virus, bacterias, parásitos) y es mejor no entrar en interacción con esas cuestiones.