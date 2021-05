Venta de torta asada y pan casero: “Los clientes compran más cuando hace frío”

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas,rescató el trabajo de Oscar Medrano y Don Nico, dos vendedores de torta asada y pan casero, que a diario recorren las calles de la ciudad para hacerse del sustento diario.“Los clientes compran más cuando hace frío”, aseguró Medrano aEl hombre, que aseguró estar “calentito al lado del fuego”, comentó que “por la mañana temprano se vende más porque la gente compra antes de ir a trabajar”.Desde la esquina de Avenidas Ramírez y Provincias Unidas, el panadero artesanal llega a vender hasta 120 tortas asadas por día. “La torta asada tiene medio kilo y cuesta 50 pesos; hay común y con chicharrones”, aseguró.“Antes hacía de variedades, como con jamón, queso, salame. Ahora ya no las preparo porque tengo miedo de no venderlas”, le confesó Medrano aDon Nico, por su parte, comentó que recorre casa por casa para ofrecer a la venta el pan casero que preparó la noche anterior. “Comienzo a amasar desde las 23.30 y si termino a las 5. Después ya salgo, casa por casa; paso por la cárcel, calle Rocamora y doy la vuelta por Villa Mabel”, contó.El hombre, de 70 años, remarcó: “Nadie lo va a buscar a uno para llevarle la plata a la casa”. Es que la venta ambulante es su sustento familiar. “Yo quiero comer todos los días, y esto me ayuda porque sacamos para la harina y nos alcanza para comer”, destacó al lamentar los constantes aumentos en el precio de la materia prima.Medrano también preparó la masa durante la tarde de ayer, “para dejarla descansar”, y a las 4 o 5 ya se levanta para comenzar la venta. El panadero, que según dio cuenta está acostumbrado al invierno porque vivió mucho tiempo en el sur del país, refirió que aprendió el oficio en Rosario. “En el trueque se vendía muchísimo, hasta 300 por día y de distintas variedades”, recordó.