Farmacia de Paraná vende el test rápido de Covid-19: precio y cómo se realiza

Sociedad La ANMAT autorizó la venta libre en farmacias del test rápido de coronavirus

Realizado por profesionales

Efectividad

Cuándo se realiza

Cómo se realiza

El test rápido para detectar el coronavirus ya se comercializa en una farmacia de calle Salta al 500 de Paraná. Se trata de una prueba creada por el laboratorio chino Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, que posibilita la detección del antígeno SARS-CoV-2, y que fuera habilitado por laAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).“Conseguimos el test que se puede vender en farmacias, se llama Immunobio, y sirve para detectar el Covid-19 cuyo antígeno es el SARS-CoV-2”, comunicó aYamila Bertotti de Farmacia Villegas.En la oportunidad, Bertotti aclaró que “si o si al test lo tiene que realizar un profesional habilitado, es decir, médicos, bioquímicos y enfermeros”.“Debería venir algún familiar o amigo del paciente a comprarlo en la farmacia y solicitar uno de esos tres profesionales para que se lo realice, porque es un hisopado y si o si, de la técnica del hisopado depende el resultado del test”, explicó al remarcar: “La técnica de hisopado tiene que estar bien realizada”.“La efectividad es del 96.8%, o sea que tiene alrededor de un 3% de falla, lo que para un test es muy bajo”, ponderó Bertotti.“El test se vende en farmacias para que los pacientes puedan comprarlo y que no todos vayan al hospital a hacerse un hisopado y colapsen el sistema de salud”, indicó al respecto.Consultada a la farmacéutica en qué situaciones se realiza el test rápido, ésta detalló: “Cuando una persona está aislada por ser contacto estrecho, pero todavía no presenta síntomas y desconoce si tiene o no coronavirus, o si tiene que cumplir con el aislamiento para sacarse la duda o continuar con un trabajo, y las personas que tienen que viajar y deben realizarse un hisopado, entonces este test les conviene porque es más económico”.El test cuenta con “un hisopo para tomar la muestra, una solución para colocar el hisopo dentro y se disuelve en caso que haya un antígeno de SARS-CoV-2”. “Ese líquido, una vez inmerso en el hisopo, se colocan tres gotitas en un dispositivo y hay esperar de 10 a 15 minutos hasta que dé el resultado”, especificó.“Tiene que aparecer una línea control que es la que indica que la técnica se está realizando bien y la segunda línea es la del testigo; si se marca quiere decir que la persona tiene el virus en el organismo. Con dos rayitas, la persona es Covid positivo”, aclaró.En ese sentido, Bertotti reiteró que “es importante que al test lo haga un profesional porque si es positivo, se debe hacer un seguimiento de la enfermedad y a su vez, si tiene contactos estrechos, estos también se tienen que aislar”. Además, debe informarse al sistema de salud para contarlo entre las estadísticas nacionales.