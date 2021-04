Empleados de los casinos reclamaron el pago de un adicional por productividad

Empleados de los casinos de Paraná cortaron calle 25 de Mayo en reclamo del pago del Código 248, un adicional por productividad que sólo lo percibe el personal del IAFAS Central.“Este es un reclamo desde hace tiempo, tanto de empleados de salas de tragamonedas como de casinos, porque antes trabajábamos 24hs y con la pandemia pasamos a cobrar el 40% del sueldo por estar afectados a las ganancias. Durante los nueve meses nos quedamos en nuestras casas, y eso repercutió muchísimo en nuestros sueldos porque al Código 248 lo percibieron en su totalidad en IAFAS Central”, apuntó ael subjefe de salas de tragamonedas del casino, César Gallego.“Y si bien ellos participan de las ganancias, al reactivarse (la actividad en casinos y salas), cobran el total de los juegos. Nosotros no estamos en contra de los compañeros, si a favor del Código 248”, aclaró el delegado del casino de calle 25 de Mayo.Es que según comentó, el básico de los empleados de casinos es unos siete mil pesos y cobran un sobresueldo por dos códigos por productividad, uno fijo y otro variable. Cuando cerraron las actividades por la pandemia, los trabajadores se vieron seriamente afectados por la disminución de los sueldos de bolsillo.“Se nos prometió un aumento del 15% en paritarias y no lo dieron. El gerente de casinos, German Irazusta, nos prometió que el Código 248 iba a estar en 20 días, pero ya pasaron tres meses y no hemos tenido respuestas; enviaron la solicitud al gobernador para que lo tramita a Economía, así que pedimos la aceleración de ese trámite”, indicó Gallego.“Y el juego online se dio a una firma de empresarios de Buenos Aires, pero tampoco participamos de ganancias”, apuntó.Según señaló el vocero de los trabajadores en protesta, “ahora que se levantaron las restricciones, volvimos a trabajar siete días, lo que también nos afecta porque no podemos hacer las 20 prolongaciones que teníamos con el presentismo”.“Las salas trabajan con la capacidad repleta; cuentan con 451 máquinas y hay 360 encendidas. Pasan hasta tres mil personas en siete personas y hay un compañero para sanitizar las manos”, remarcó.Los empleados de casinos volverán a manifestarse el martes de la semana próxima, si no obtienen una respuesta a sus reclamos.