Madre de tres niños implora por asistencia: “A veces no tenemos ni para comer”

“Necesito para construir una casita porque estoy en situación de calle con mis tres hijos, y los seis mil pesos que cobro por la Asignación no me alcanzan para nada”, comentó Lara, una joven madre de tres hijos.



A través de Elonce TV, la mujer encomendó donaciones de materiales para la construcción “para construir una pieza y un baño”. “Necesitamos chapas, ladrillos, cemento”, indicó.



Lara, junto a su esposo y los tres chicos, actualmente, viven en la casa de su madre. “Es una pieza que es chiquita, donde solo tenemos una cama y un colchón, pero ya no puedo dormir en una sola cama con mis hijos”, contó.



“El nene no va a la escuela porque no tiene los útiles, pero la nena de siete años sí”, acotó.



“Mi esposo hace changas, y con eso nos da la comida. Ya no sé cómo vivir. A veces no tenemos ni para comer, y mi marido hace todo lo que puede, pero no alcanza”, lamentó al dar cuenta que su pareja es ayudante de albañil y corta pasto.



“Pedimos ayuda al gobierno, pero nos dicen que no tienen para ayudarnos. Entregué una carta y me dijeron que el expediente puede llegar a tardar hasta un año”, explicó.



Quienes puedan colaborar con Lara, deben comunicarse al (0343) 154648562.



(Elonce)