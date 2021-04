Ensanche Racedo: el Municipio propuso la ampliación del proyecto

Los puntos que se incorporan son:

Opinión de vecinos y ambientalistas

Se realizó la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná en relación al conflicto suscitado por la obra pública en Bulevar Racedo. El encuentro fue en la Escuela Normal.La municipalidad propuso ampliación del proyecto y le ofreció a los vecinos "analizar la propuesta""A pesar de que normativamente, el proyecto de obra cumple con todos los requisitos y que así lo entendió la Justicia, hoy conversamos nuevamente con los vecinos de calle Racedo y lo ratificamos como metodología en todas las acciones que lleva adelante nuestra gestión", destacó Bahl."Como resultado de este intercambio y como aporte real desde el Municipio, propusimos una ampliación del proyecto que contempla las demandas que se plantearon y preserva la fisonomía del lugar; creemos en el diálogo porque entendemos que las ciudades se construyen en consenso", concluyó.1) Se reemplaza el cantero central de hormigón por un cantero central verde absorbente, de dos metros de ancho.2) A ese cantero, se van a trasplantar algunos de los árboles existentes, alternándolos con especies autóctonas de 15 años de edad y arbustos más bajos para filtrar la contaminación. Todo eso, con el objetivo de preservar las condiciones ambientales con las que hoy cuenta el Bulevar.3) Se agregan 5 dársenas por cuadra y por mano para estacionamiento de los vecinos. Así, los paños verdes no van a ser invadidos por automóviles.4) Se suma un doble circuito de bicisendas.Estos puntos se suman a otras demandas de los vecinos incorporadas previamente, como obras de cloacas, desagües pluviales, conexiones de agua potable, iluminación, seguridad vial y forestación compensatoria que ya se inició en toda la zona aledaña a Racedo.El intendente Bahl, expresó aque: “Le sugerimos a los vecinos que analicen con nuestra propuesta y que están invitados a las oficinas de municipio a consultar sus dudas y preocupaciones. Queremos que consulten con nuestros especialistas cual es la sistematización cloacal, los desagües, el traslado".Federico Soskin, vecino de calle Racedo, dijo durante la reunion que "desde mi punto de vista, como frentista interesado, yo no veo impedimento en el tema de los árboles, entiendo que hay árboles que tienen sus años"."Tenemos que vivir en una ciudad que quiere proyectarse y crecer, que mejora rotundamente a los vecinos, genera un incremento económico, es una calle que está relativamente en el centro de la ciudad""No estoy disconforme con el proyecto, es algo que debería haberse hecho hace años. No es que se van a sacar los árboles y no va a haber nunca más un árbol, los vecinos también son ser de derecho, las personas son ser de derecho"."Muchos de los vecinos están aceptando dicho cambio. El tema ya se discutió judicialmente y se terminó. Luego de la sentencia judicial no podemos hacer lo que nos plazca"."No es una cuestión de enfrentamientos y de peleas, nos estamos olvidando de algo esencial que es de los vecinos que viven ahí en su mayoría. El proyecto ya está aprobado y para su ejecución, el momento de oponerse era antes, cuando se presentó el proyecto"., el vecino mencionó: “Es una obra que venía aplazada hace años y es una arteria muy importante en la ciudad. Un grupo de personas alteró infundadamente la obra porque dice que ciertos arboles no se pueden tocar. El Municipio me asombró con un proyecto superador y mejoró el plantado de árboles en tres por uno”.“Creo que los vecinos de la ciudad, deben conocer internamente el proyecto de la ciudad. Mejora el tránsito y a las personas vecinas del lugar, porque habría una mejor imagen y más seguridad con las luminarias”, dijo.Por su parte, Alicia Leudrop, otra vecina de calle Racedo indicó que "Debo ser la persona que más sufre con los árboles porque me tapan toda la entrada de mi casa, los árboles ya están viejos, los árboles se tienen que cambiar permanentemente. Los árboles se van renovando permanentemente, cada 10 o 15 años"."En los países desarrollados empiezan a avanzar y hacer las obras bien. Mis vecinos y yo hace más de 60 años que están esperando esta obra, en honor a ellos que ya no están es hora que hagamos algo para construir una ciudad con proyección de futuro"."La gente que viene a visitarme de distintos lugares del país ven que nunca se progresa. Cuando se quiere avanzar y hacer algo, siempre se ponen un montón de obstáculos".A este medio, agregó: "Es una lástima que la ciudad no avance, que sea una ciudad oscura y tétrica. Es una pena que algunas personas se opongan. La gente de la zona y el barrio quieren la aplicación".Esteban Rossi, ambientalista, expresó aque “venimos con la propuesta de establecer una mesa técnica ciudadana para discutir el proyecto en profundidad porque claramente es un proyecto que no tiene licencia social. Se pudo ver en lo que pasó en Racedo, en la cantidad de firmas que se lograron de manera digital, que fueron 25 mil. Firmaron también vecinos frentistas”.“Vinimos a establecer un diálogo que nos lleve a un acuerdo. Nos encontramos con que ellos tienen una propuesta. A nuestra propuesta la consideran un proyecto infundado y eso de algún modo nos llevó a una situación que nos hace tomar soluciones de compromiso. Vamos a aceptar la información del proyecto que tienen, pero claramente una mesa sincera y amplia todavía está en proceso de lograrse”, dijo.Indicó que “Esperamos que el ejecutivo municipal logre recapacitar, entender cuál fue el compromiso con el pueblo cuando los votó. Es un gobierno abierto que en el caso de Racedo no se está dando”.Respecto a un tercer encuentro de diálogo, dijo que “queremos ver el material que nos entregarán este jueves. Queremos ir a una nueva instancia más completa, donde no solo podamos ver lo que proponen, sino que podamos tener un intercambio de opiniones, puntos de vista. Queremos seguir dialogando. Claramente la propuesta que hay solo reubica al 20% de los árboles”.“Vamos a mantener la vigilia en Racedo para que se cumpla lo pautado, que no haya avance de obra mientras esté abierto el espacio de diálogo. Estamos a disposición de analizar su proyecto, queremos ver la fundamentación de cada una de las propuestas”, agregó.Gastón Dutrol, por su parte, señaló que “analizaremos todas las propuestas. Celebramos esta apertura al diálogo. Todo será analizado por el grupo. Con los especialistas que tenemos sabemos que hay cosas que son inviables, son imposibles de llevar a cabo. Surgió una discusión al respecto por eso. Creemos que en algunas cosas no es viable”.“Ambas partes expusieron sus argumentos. Nos sentimos subestimados, tenemos un montón de especialistas en el grupo que hicieron un estudio y análisis del proyecto muy grande y no fuimos tan escuchados. Nos dijeron que lo nuestro estaba basado en supuestos, cuando estaba bien fundamentado”, aseguró. Elonce.com