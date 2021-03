Escuela necesita fondos para buscar la bandera que guarda la memoria de Malvinas

. Desde la institución educativa a través desolicitaron ayuda para contar con una traffic que traslade la delegación de estudiantes y veteranos hasta esa provincia., donde está la base naval Puerto Gral. Belgrano, un lugar sumamente importante durante la Gesta de Malvinas”, comunicó ala directora del establecimiento educativo, Ana Delia Sccetti.Y continuó: “Este hecho se produce con una bandera que fue izada el año anterior el 2 de abril a medianoche y flamea durante todo el año en memoria de Malvinas. Tras el arrío, se la pone en un cofre y se la da en custodia a una institución, lo que siempre sucede en provincia de Buenos Aires. Pero para 2020 había sido designada nuestra escuela y es la primera vez que una bandera sale de Buenos Aires”.Sccetti explicó que “todo se suspendió por la cuarentena y, argumentó la directora.“Gestionamos con Héroes de Malvinas de Villa Urquiza, porque no podemos acceder a subsidios porque no tenemos las condiciones contables en nuestra cooperadora. Una traffic privada cuesta 100 mil pesos, que no tenemos formas de conseguir. Y se gestionó un transporte ante distintos organismos provinciales, pero ayer nos informaron que hay inconvenientes. Por lo cual, estamos a contrarreloj porque”, detalló Sccetti en relación al camino que transitaron para poder viajar.. Porque no vemos que sea tan imposible que desde la Provincia se nos dé un transporte de la flota de vehículos nuevos que cuentan con choferes y están en condiciones para salir de Entre Ríos”, apuntó Sccetti.“Nos parece que es realmente trascendental para la provincia”, argumentó en relacion a la custodia de la bandera que atesora la historia de Malvinas, e indicó que “en esta delegación mínima irían los abanderados, dos veteranos de Malvinas y dos o tres integrantes del equipo directivo de la escuela. El ser custodios de esta bandera es sumamente importante para Villa Urquiza porque en la localidad hay cuatro veteranos de Malvinas”, cerró.