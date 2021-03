Jubilada donó una bicicleta a joven hipoacúsico que fue víctima de robo

Un joven hipoacúsico había dejado su bicicleta para ir a la farmacia ubicada en Avenida Don Bosco al 100 y cuando salió, el rodado ya no estaba: se la habían robado. Sebastián es profesor de lengua de señas y utilizaba la bici para trasladarse hasta su trabajo. Familiares y amigos, a través de, habían encomendado una donación porque el muchacho “estaba muy triste por lo que le sucedió".no dudó en responder.“Cuando vi por canal 11 que a este chico le habían robado la bicicleta, me impactó demasiado la situación e inmediatamente les dejé un mensaje; y al toquecito vinieron”, rememoró aRubelinda Burguese.La mujer contó que les indicó a los familiares del joven que “si necesitaban algo para poner la bicicleta en uso, porque hace mucho que está colgada, si necesitaban algún servicio técnico, que le avisaran”. Pero los allegados al muchacho respondieron que “estaba todo bien” y le enviaron la foto que Rubelinda les había pedido para atesorar su gesto solidario.“La bicicleta era de mis sobrinos, ellos ya no la usaban”, comentó.En la oportunidad, la mujer aseguró que “permanentemente ayudamos desde el centro de jubilados. De hecho, hoy concretamos una donación a la escuela Nº 174 de Villa Etcheveere”.