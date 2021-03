Robaron bicicleta a joven hipoacúsico: "Era su único medio de movilidad"

Este jueves, aproximadamente a las 19:30, un joven dejó su bicicleta para ir a la farmacia ubicada en Avenida Don Bosco al 100 y cuando salió, el rodado ya no estaba: se la robaron.



Yamina, amiga de Sebastián, el joven que resultó víctima del hecho, contó que el muchacho "es profesor de lengua de señas, es sordo. Ayer, al salir de la farmacia vio que le habían robado su único medio de movilidad, trabaja con su bici, busca a su hija con su bici. Está muy triste por lo que le sucedió".



La denuncia se radicó en comisaría cuarta. Hay cámaras en la zona en donde ocurrió el ilícito, aunque según le expresaron como el delincuente "usaba barbijo y gorra" en el momento de cometer el robo, "no se lo podía reconocer" con facilidad, aportó la chica.



"El grupo grande de amigos de Sebastián estamos muy consternados por lo ocurrido, sabemos lo que le costó tener esa bicicleta, sabemos lo que significa para él su bicicleta. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad de la gente, que pueda ayudarlo con una bicicleta usada", dijo la amiga del joven hipoacúsico.



De la misma manera expresó: "Sabemos de la solidaridad de la gente, él estará muy agradecido si le donan una bicicleta, no importa como éste. Él necesita trabajar, movilizarse, y hoy por hoy, no tiene para comprarse otra".



Cualquier información comunicarse al teléfono 154604202. Elonce.com.