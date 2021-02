Docentes entregaron colecta a Andrés Salas, que sigue pidiendo trabajo

Yésica, la docente que se movilizó junto a otras personas, para ayudar al hombre.

"Mi condición es terrible"

"Enseguida empezamos a difundir el pedido; fue rapidísimo como la gente se puso a colaborar. Llegamos a la suma de dinero que Andrés estaba necesitando y la pasamos", contó aPara mostrar la transparencia del acto solidario realizado, ante Elonce TV entregaron al hombre, la suma de "16700 pesos". Andrés Salas agradeció, muy conmovido por la iniciativa de los paranaenses que colaboraron y recalcó que necesita "trabajo".Dijo además que mucha gente se comunicó con él para colaborar con alimentos y dinero y lo agradeció "infinitamente".Salas tiene problemas de salud: "Tengo diabetes, sufrí la amputación del talón. Pero necesito trabajar, mi situación es urgente". Es pastelero, confitero y panadero, pero se ofrece para cualquier labor."Mi condición es terrible, debo el alquiler y no tengo trabajo. Necesito la ayuda de los paranaenses. Me piden el desalojo para mañana, a más tardar el viernes. Si me desalojan quedo en la calle. Pido que me ayuden a juntar, aunque sea seis mil pesos", había mencionado el hombre que convocó a Elonce TV para implorar para que alguien le de trabajo.Un grupo de docentes se conmovió con el pedido de Andrés y decidió poner "manos al a obra" para ayudarlo. Yésica había contado a Elonce TV "Después de ver el pedido de Andrés, desde nuestro lugar quisimos ayudarlo, difundiendo su mensaje, que en esta oportunidad es el pedido de dinero que él necesita para no ser desalojado".